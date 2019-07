Smiley și Bibi, s-au întâlnit în proiectul pentru copii „Strada Dalmațieni 101”

Ipostază perfect cunoscută pentru Bibi, obișnuită cu astfel de proiecte, dar, cumva, atipică pentru Smiley, pe care nu l-am văzut foarte des în astfel de proiecte.

„Producătorii au venit cu propunerea, iar mie mi s-a părut foarte interesant. Știau că filmează noi episoade din „Strada Dalmațienilor 101” și mi-au propus să cânt o variantă a piesei coloană sonoră. A fost foarte interesant!”, a declarat Smiley în interviul pe care i l-a acordat lui Bibi pentru canalul ei de Youtube.

"Smiley este unul dintre artiștii pe care îi admir și îi apreciez super mult. A fost o experiență minunată să pot să îi iau interviu și să pot descoperi câteva secrete din cariera lui. Am cântat, am făcut un challenge împreună și mă bucur mult că s-a simțit bine și distrat pe canalul meu de YouTube. Smiley este un om pozitiv și foarte optimist, iar acest lucru l-am simțit și in timpul filmărilor. Este genul de om de la care ai de învățat numai lucruri frumoase.", a spus Bibi.



Însă, nu este singura dată când Smiley s-a implicat într-un proiect pentru copii. „Am făcut ceva dubaje în producțiile pentru copii și probabil că o să mai fac, pentru că-mi place”, a declarat artistul în cadru aceluiași interviu.

Înainte de final, Smiley a punctat bine cum stă treaba cu faima, în ceea ce-l privește: „Mi-am dorit să fiu artist, nu am vânat faima. Pe mine mă interesează ca oamenii să-mi asculte muzica”.