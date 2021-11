Un mare actor îi ia apărarea lui George Burcea, când toată lumea îl blamează

S-a confruntat cu multe reacții vehemente în urma declarațiilor sale, dar există și vedete care îi iau apărarea lui George Burcea.

Actorul Florin Zamfirescu a intervenit în cadrul unei emisiuni de televiziune și a dezbătut discursul prin care George Burcea susținea că unele femei „merită bătute” dacă preferă bărbații cu un anume comportament.

„Reacția lui mi se pare foarte firească. Eu am avut un conflict cu George Burcea dintr-o neînțelegere, dar m-am interesat pe parcurs, am aflat anumite lucruri despre el. Din câte am înțeles scrie și cărți, el este un individ repezit, pripit și care se enervează repede."





"Asta pentru mine înseamnă o energie debordantă. Niciodată o energie nu este rea sau bună, ci este prost folosita sau bine folosita. Eu as vrea să mă împrietenesc cu el, pentru că mă interesează foarte mult. Îl apreciez foarte mult, contrar părerii lui inițiale că eu l-am jignit. (...) Noi trăim niște vremuri îngrozitoare, politice, financiare. Acum ne-am găsit pe George Burcea, are și el niște reacții. (...) A lovit pe cineva? Nu a lovit. Nu a dat în cap nimănui.”

