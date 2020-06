VIDEO Costin Mărculescu a plâns în direct, la televizor, după femeia care l-a umilit

În 2014, Costin Mărculescu și-a surprins apropiații când s-a afișat la braț cu o femeie pe care nimeni din anturajul lui n-o știa. La câteva luni după ce s-au cunoscut s-au căsătorit.

Costin Mărculescu a iubit-o cu patimă pe Ella Nae, femeia pe care a considerat-o aleasa lui. A prezentat-o prietenilor în iulie 2014, la nunta lui Pepe cu Raluca Pastramă. Instructoarea de fitness l-a cucerit și s-au căsătorit civil. La scurt timp după fericitul eveniment, între ei au început să apară divergențe, cele mai multe exprimate public, în cadrul emisiunilor televizate.

El o acuza de infidelitate, ea de violență domestică, semne că relația lor se afla pe marginea prăpastiei. Mai mult, ea a cerut divorțul și s-a afișat cu alt bărbat. S-au certat ca la ușa cortului, iar Mărculescu ajunsese la pământ.

„Să-ţi fie ruşine, nesimţitule! E un retard, aşa va muri, nu are niciun Dumnezeu. E un ratat şi aşa va rămâne. Un alcoolic, nici nu puteam să stau lângă el din cauza mirosului. Pentru tine, Costin Mărculescu, nu am nici un pic de respect (...) Îmi băteam joc de el, asta merita atunci. Pentru că el merită să fie minţit, pentru că e un pervers. E un obsedat. Măi, idiotule care eşti! Eşti o panaramă, un cerşetor”, spunea soția lui, în emisiunea La Măruță.

În replică, Costin Mărculescu spunea că încă o mai iubește pe femeia care l-a umilit public. Din cauza tensiunii din viața sa privată, actorul a izbucnit în lacrimi, în direct.

„Nu am cuvinte. Aceste emisiuni de la tine, pe acest subiect, au fost cele mai jenante emisiuni și apariţii din viaţa mea. Și îmi cer scuze publicului (...) Ştiam trecutul ei şi am spus lumii că nu mă interesează. Că a fost cu un bărbat, cu 7 sau cu 70 e treaba ei, are 34 de ani. Ne-am asumat fiecare trecutul. Încă o iubesc (...) Noi am convenit de comun acord, dar mai mult forţat de ea, ca noi doi să divorţăm pentru nu știu ce interes al ei.

Ea a spus că nu contează actele, că eu voi rămâne soţul ei (...) Zicea că îmi face un băiat sau că-mi face doi băieţi. Nu vreau să par, în fața lumii, nici vreun prost, nici vreun bărbat slab. Nu. Sunt doar un bărbat care iubeşte, și atât”, spunea Mărculescu în emisiunea lui Cătălin Mărunță.

Actorul a dezvăluit că, în ciuda acestor lucruri, el încă o mai iubește, chiar dacă l-a lăsat pentru alt bărbat.

„Aş vrea să mă împac cu ea, dacă ea îşi cere iertare între patru ochi. Chiar dacă s-a mutat cu alt bărbat, nu mă interesează”, a mai spus Costin Mărculescu.

Costin Mărculescu a fost găsit decedat în cadă, în casa lui, în seara zilei de 10 iunie. Vecinii au declarat că nu îl mai văzuseră de câteva zile și au sunat la 112.

Fotografii: PRO TV