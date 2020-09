Viorica de la Clejani, prima reacție după ce Margherita ar fi agresat două femei

În urmă cu aproximativ o săptămână, Margherita de la Clejani a ajuns din nou în centrul atenției, după ce ar fi agresat fizic și verbal două femei într-o agenție imobiliară de pe Calea Victoriei din București.

„La data de 16 septembrie, în jurul orei 14.00, prin apel la 112, Secția 1 de Poliție a fost sesizată cu privire la un conflict dintre o femeie și angajatele unei societăți comerciale. La locație au sosit polițiștii care au luat legătura cu angajatele firmei, femeia care ar fi fost implicată nemaifiind prezentă la fața locului. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe și amenințare, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor care au condus la producerea evenimentului”, a fost informația pe care au oferit-o oamenii legii la acea vreme.

Apoi, în momentul în care a fost confruntată de jurnaliști, Margherita de la Clejani a avut un comportament cel puțin ciudat: „Nu am lovit pe nimeni, nu este adevărat. Acum activez în alt domeniu: în criminalistică. Profesorul meu este Tudor... Butoi. Sunt un jurnalist foarte bun, am făcut Facultatea de Jurnalism. Azi am avut o zi fascinantă”.

Potrivit informațiilor apărute în presă în urmă cu aproximativ o săptămână, Margherita de la Clejani le-ar fi zgâriat, lovit, împins, înjurat și scuipat pe două angajate ale agenției imobiliare în care se afla. „Te distrug, te dau afară, îți distrug viața”, le-ar fi spus tânăra.

Potrivit jurnaliștilor de la Libertatea, victimele au afirmat că femeia care le-a agresat era beată sau drogată, însă Ioniță de la Clejani, tatăl Margheritei nu crede aceste lucruri. „Nu există nici o știre de presă. N-a fost nici o ceartă acolo, ce dosar penal?”, a spus acesta pentru sursa citată.

Zilele trecute, Viorica de la Clejani a avut și ea prima reacție după scandalul în care a fost implicate din nou Margherita, postând pe Instagram un mesaj cu subînțeles: „Pe balans în America. Alea, alea. Nu mor caii când vor câinii, nici măcar așa, de ciudă”.

foto: Instagram Margherita de la Clejani

