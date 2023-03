Alex Delea, la ADEVĂR sau PROVOCARE! Cum s-a descurcat câștigătorul Survivor România 2022

Alex Delea a fost cel mai apreciat și muncitor concurent al sezonului trecut Survivor România. Acesta a reușit să ridice trofeul competiției, iar de atunci a primit o mulțime de atenție din partea fanilor, care își doresc să îl vadă în cât mai multe contexte interesante.

Alex Delea a acceptat invitația Vorbește Lumea și a venit în platou, acolo unde a fost supus unei probe extrem de distractive. Jocul ADEVĂR sau PROVOCARE este cunoscut de toată lumea și practicat atât la petreceri, cât și la TV. Iată cum a răspuns întrebărilor, dar și ce provocări a acceptat!

Alex Delea a extras primul bilet din bolurile puse la dispoziție de cei trei prezentatori simpatici. Acesta, deși a spus că nu va alege deloc „ADEVĂR”, a început runda chiar cu o întrebare la care a fost nevoit să răspundă cât mai sincer posibil: „Ce îți place cel mai mult la corpul tău?”:

„Aș putea spune ce nu îmi place! Îmi place tot corpul meu, în afară de gambe pentru că sunt foarte fine din naștere. Mai am o problemă, regretul vieții mele: tatuajele. Îți dai seama că eu regret ce nu mai pot scoate de pe mine? Le-am făcut la 18 ani, eram foarte bucuros când mi le-am făcut, dar majoritatea oamenilor care se tatuează o fac doar de dragul de a o face. Eu aveam 18 ani, slăbuț și am zis să îmi fac câteva tatuaje... Pe ăsta (trandafirul de pe mână) am vrut să îl scot deja, am o cicatrice aici.. Nu mai pot face asta, din păcate.

Pe tatuajul de pe gât scrie: M și C: Maria și Cristina. Toate tatuajele sunt pentru mama, bunica, mătușa mea și verișoarele mele”, a spus el.

După ce a răspuns întrebării, Alex Delea a ales și o provocare în care a fost pus să danseze pe menele. Acesta a acceptat provocarea și a început să își miște corpul pe piesa lui Adi Minune - „Așa sunt zilele mele” (VEZI CUM A DANSAT ÎN VIDEOCLIPUL DE MAI SUS)

Ulterior, el a mai extras din bol un bilet cu provocări. Câștigătorul Survivor România 2022 a reușit să facă duble cu o minge de fotbal, în timp ce Shurubel a ținut-o pe picior timp de 20 de secunde:

„Visul meu a fost să fiu fotbalist”, a menționat Alex Delea.

Alex Delea a fost de acord să mai răspundă la o întrebare: „La ce vârstă ți-ai întâlnit marea dragoste?”:

„Sunt un băiat foarte sincer. S-a întâmplat prima dată când eram mic, dar nu știam ce înseamnă. Prima dragoste adevărată a fost la 22 de ani, în 2019. M-am îndrăgostit de o fată care nu era îndrăgostită de mine. Vai, ce durere! Am suferit mult. Eu sunt foarte prostuț când iubesc. S-a terminat când eram în Spania. Mă uitasem de o excursie în Tenerife când văd un story de la un prieten cu dânsa cu un „dâns”.. Ce durere în inimă!

Eu abia aștept să mă reîndrăgostesc din nou!”, a răspuns el.

VEZI ÎN VIDEOCLIPUL DE MAI SUS PROVOCĂRILE COMPLETE