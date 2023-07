Cristina, soția actorului Denis Ștefan, vrea să-și deschidă afacere. Ce planuri are fosta "Bebelușă"

Denis Ștefan și Cristina, soția sa, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din România. Cei doi au împreună două fetițe și au o relație așa cum mulți își doresc. Invitat în platoul "Vorbește Lumea" cuplul a oferit câteva detalii despre povestea lor de dragoste, dar și despre proiectele în care urmează să se implice.

Când nu se ocupă de relația lor și cele două fetițe pe care le au împreună, Delia și Dominique, Denis și Cristina Ștefan sunt concentrați pe viața lor profesională. Actorul este implicat în numeroase proiecte artistice pe de-o parte, însă nu neglijează nici pasiunea sa pentru cai, care a devenit mai mult decât un hobby.

La rândul ei, Cristina este foarte activă pe rețelele sociale, unde a strâns o comunitate de aproape 100.000 de urmăritori și se ocupă și de pasiunea ei cea mare, dansul. Întrebată ce planuri de viitor are, aceasta a dezvăluit că intenționează să își deschidă un studio de pilates. A obținut deja certificatul de trainer și cheia locației în care visul ei va deveni realitate.

"Eu intenționez să îmi deschid un studio de pilates. Merg de un an de zile, mă antrenez și îmi place foarte tare. Chiar mi-am luat certificatul de trainer, aerobic fitness și pilates, deci le-am făcut pe toate. Dacă tot am fost atâția ani în zona asta de dans, de sport, de gimnastica ritmică, am zis de ce nu. Și îmi place. Și asta ar fi proiectul meu".

Vezi momentul complet în materialul video de mai sus.