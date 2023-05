Lili Sandu, cu totul impresionată de metamorfoza unei artiste: "Wow, arăți extraordinar"

La Vorbește lumea a venit invitată Emilia Ghinescu, artistă ce a slăbit spectaculos și, la 43 de ani, arată cu 20 de ani mai tânără.

Emilia Ghinescu a trecut printr-o transformare incredibilă, după ce și-a schimbat stilul de viață. Are 40 și puțin, la 1, 50 și puțin - după cum spune chiar ea. Legat de slăbit, a povestit:





"N-aș vrea să îi pun pe oameni să facă ce am făcut eu, că nu e tocmai sănătos. Am tot ținut diete și am văzut că nu funcționează. Așa că mi-am făcut propria dietă. Mâncam foarte puțin, cât încape într-o pălmuță, mi s-a micșorat stomacul. Apoi mi-am umplut mașina de batoane proteice. Am slăbit 50 de kilograme și apoi m-am apucat de sală. (...) Nu contează cât de obosită sunt, merg la sală."



