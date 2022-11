(P) 3 motive pentru care să-ți asiguri locuința

Pentru fiecare dintre noi, locuința este ”acasă”, căminul acela primitor la care am visat mereu. Este locul unde am ales chiar noi mobila și poate că am zugravit sau am gătit pentru prima oară.

Oare merită să ne asigurăm locuința? Că doar nu o să ni se întâmple chiar nouă să ne inunde vecinul sau să se strice centrala termică! Aceasta este una dintre cele mai întâlnite dileme din fiecare familie.

Poți alege să speri că nu o să se întâmple chiar la tine acasă un incident neașteptat sau poți să faci parte din categoria persoanelor prevăzătoare, care aleg să nu lase incidentele neprevăzute să le dea peste cap planurile financiare.

De ce să alegi Asigurarea de locuință cu extra acoperiri de la Groupama? Iată 3 motive:

Orice locuință (nouă sau mai veche) este oricând expusă apariției unor daune precum: incediu, cutremur, spargerea țevilor, furt, explozie etc. Poți să–ți personalizezi asigurarea și să adaugi beneficiile suplimentare de care ai nevoie: asigurarea bunurilor din interiorul locuinței, furt, vandalism, inundație cu apă provenită de la vecini etc. Faci o investiție care te scapă de cheltuieli neprevăzute: o asigurare de locuință te ajută să depășești mai ușor de evenimentele nedorite și costă doar câteva sute de lei pe an.