Alexandra Stan, detalii despre bărbații din viața ei: „E mai greu să ai o familie decât să te măriți”

Alexandra Stan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară. Aceasta are parte de o carieră uimitoare, care îi asigură simpatia publicului larg, dar mai ales a bărbaților. Cântăreața se afișează constant în ipostaze sexy, motiv pentru care în comunitatea ei de fani este predominant sexul masculin.

Alexandra Stan este o apariție, indiferent de loc, ținută sau moment al zilei! Aceasta se bucură de admirația unui public numeros, care o apreciază și o susține la fiecare pas. Pe rețelele de socializare, vedeta se afișează constant în ipostaze provocatoare, motiv pentru care mulți bărbați își doresc să o cunoască. (VEZI ÎN GALERIA FOTO CÂT DE SEXY E)

Chiar dacă primește zeci de mesaje de admirație pe rețelele de socializare, Alexandra Stan preferă să se concentreze mai mult pe carieră decât pe viața personală, iar în acest moment este singură:

„Acum sunt pe treabă. Acum sunt mai mult pentru sufletul meu decât am fost în trecut.(...) Dacă aș fi și îndrăgostită în momentul acesta, nu mai făceam nimic. Îmi este dor de starea de îndrăgosteală, dar în viața este vorba și despre alegeri și organizare. Mi-am făcut un calcul, o sumă a tuturor alegerilor din prezent și mi-am calculat, am făcut o balanță și reiese că până la 35 de ani să mă focusez un pic mai mult pe carieră. Am spus de anul trecut, multă lume nu credea că o să mă țin de asta, dar a trecut un an și eu nu am avut nicio relație. Am fost super focusată, m-am mai distrat și eu ca orice om, am mai fost în club, dar în rest m-am concentrat foarte mult pe carieră”, a spus Alexandra Stan în cadrul unei emisiuni TV.

Alexandra Stan a mărturisit că, deși a fost căsătorită în 2021, nunta nu reprezintă un element major în viața unei persoane și că iubirea este mai importantă decât un eveniment de acest gen.

"Nu e așa o mare șmecherie să te măriți. Este mai important să găsești pe cineva cu care să fii. Adică e mai greu să ai o familie decât să te măriți.

Este foarte greu să ai o relație în zilele noastre, dar să ai o familie(...) trebuie oricând să faci sacrificii, ori că suferi tu ca bărbat, ori că suferi tu ca femeie că trebuie să te mai sacrifici, să stai cu copiii și nu mai ai timp pentru tine", a explicat ea.

Ulterior, Alexandra Stan a divulgat câteva detalii și despre foștii ei parteneri de viață. Potrivit declarațiilor sale, vedeta niciodată nu a fost impresionată de statutul financiar al bărbatului de lângă ea. Ba mai mult decât atât, cu toate că au existat situații în care veniturile partenerului erau mult mai mari decât ale ei, relația sa nu a fost deloc influențată:

"Am avut relații doar cu bărbați pe care i-am iubit și nu au contat niciodată banii pentru mine. Nu am avut nici măcar o relație cu cineva pentru bani. Am fost cu cineva care avea mai mulți bani ca mine, dar nu asta a contat atunci. Eu nu aș putea să fiu cu cineva doar pentru că are bani.

După 35 de ani aș vrea să îmi fac și eu o relație și o familie, până atunci m-aș ocupa de carieră. Trag tare că să îmi meargă și să fiu focusată pe carieră. Dacă este iubirea adevărată vine să te completeze, nu vine să te pună să alegi între carieră și dragoste. Pentru mine cel mai mult într-o relație contează sinceritatea", a adăugat ea.

Sursă foto: Alexandra Stan/Instagram, Arhivă PROTV

