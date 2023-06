Andreea Bănică, nemachiată după o noapte albă. Cum au reacționat fanii când au văzut-o așa

Andreea Bănică este una dintre puținele vedete care are curajul să posteze pe rețelele de socializare imagini în care apare nemachiată, fără filtre de înfrumusețare. Fanele i-au apreciat sinceritatea și au lăudat-o pentru inițiativă. Cum era de așteptat, s-au găsit și destui care să o critice.

“Fața mea înainte de răsăritul soarelui după o noapte în care nu am dormit deloc, am rămas machiată de la concert și am zis măcar dacă nu dorm să fiu drăguță până acasă. A doua poză este acum când m-am trezit pentru că a trebuit să dorm câteva ore înainte să plec la mare. Iar bagaj! Exact ce îmi place cel mai mult să fac : să fac și să desfac. Voi cu ce vă lăudați?”, a scris Andreea Bănică.

“Ești superbă, am crescut cu tine, cu muzica ta, ne încânți mereu cu o prezență impecabilă, chiar cu sfaturi de curățenie, de bucatarit. Ești artist, o gospodină desăvârșită, o mamă bună, un OM! Mulțumim! “, i-a scris o admiratoare.

Alții nu s-au putut abține și au făcut comentarii legate de tenul vedetei. Fanii i-au sărit în apărare.

“Nu e pătată. Sunt pistruii iubirii. Așa se numesc pistruii de la soare. Oricine e născut în zone maritime îi are și reprezintă ceva frumos”.

“Ești frumoasă, Andreea. Mi-e milă de oamenii care te văd pătată sau ce mai scriu ei aici. Probabil au văzut femei doar în poze. Îți trimit pupici”, i-a mai scris o fană.

“Ești foarte frumoasă naturală, și machiată arăți superb, dar tot spre naturalețe m-aș îndrepta. Oricum ești o femeie foarte mișto”.

“Adevarată ,curajoasă și fericită. Exemplu pentru toate "filtroasele ", i-a mai scris o fană.

“Farà machiaj parcă nici nu ești tu”, i-a spus o admiratoare.