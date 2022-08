Anne Heche a încercat să se sinucidă? Fosta iubită a lui Ellen DeGeneres a provocat un dublu accident și un incendiu

Aflată în stare de ebrietate, actrița a părut că vrea cu tot dinadinsul să-și încheie socotelile cu viața.

Știrea că actrița Anne Heche a făcut accident și că a fost scoasă dintr-o mașină în flăcări, care explodase în urma impactului, a făcut repede înconjurul internetului. Imediat s-au găsit și imaginile care au surprins ultimele momente cu actrița conducând haotic la volanul unui Mini Cooper Clubman, dar și cu sticla de vodcă găsită de pompieri chiar lângă bordul autoturismului.

Din toate datele, se pare că actrița, cunoscută publicului pentru rolurile din „Donnie Brasco“, „Return to Paradise“ și „Six Days, Six Nights“, s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice și a condus în trombă pe străzile din Los Angeles, având în jur de 144 km/oră. Apoi, potrivit înregistrărilor video stradale, vedeta a lovit un garaj, după care a accelerat pe strada Mar Vista, cu numai câteva momente înainte ca mașina ei să se izbească de o casă, explodând apoi, scrie TMZ.

Departamentul de Pompieri din Los Angeles (LAFD) a trimis la fața locului un echipaj de intervenție, dar a fost nevoie de 59 de pompieri ca să stingă incendiul, după 65 de minute de luptă acerbă cu flăcările.

Vedeta nu este la primul incident de acest fel. Ea a mai avut un episod similar în 2000, când a pus capăt relației cu Ellen DeGeneres. A doua zi dupa despărțire, Anne Heche a plecat de-acasă doar în lenjerie intimă și a condus timp de 5 ore de la Los Angeles la Fresno, unde a abandonat mașina și a mers pe jos câțiva kilometri prin deșert. Drogată și incoerentă, Heche a bătut la ușa unei case, rugând proprietarul să o lase să facă un duș. Apoi, s-a instalat comod pe canapea și a vrut să se uite împreună cu el la un film. Speriat, bărbatul a chemat poliția, iar cand au arestat-o Heche le-a spus acestora că ea este Dumnezeu și a venit să îi ia pe toți înapoi în Rai cu o navă spațială.

După incident, Heche a mărturisit că și-a revenit complet, după ce a apelat la mama sa, Nancy, de profesie psihoterapeut, care a ajutat-o să treacă peste tulburările sexuale declanșate de abuzul tatălui, în copilărie, și să renunțe la lesbianism.

Acum actrița, care a trecut printr-un mariaj cu cameramanul Coleman Laffoon și are copil rămas în custodia acestuia, Homer, dar și un alt băiețel, Atlas, născut din relația cu James Tupper, era din nou singură, după ce anul trecut părea să-și refacă viața alături de Peter Thomas Roth.

Un alt fost iubit, dar și coleg de platou, Thomas Jane, a transmis că actrița „este stabilă și așteaptă să se redreseze“.

Rămâne de văzut ce explicații va da, atunci când își va reveni, despre motivul care a făcut-o să conducă sub influența băuturilor alcoolice și să fie atât de furioasă la volan.

