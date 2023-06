Cine a fost Stephan Pelger, celebrul designer găsit fără suflare în locuința sa?

Stephan Pelger avea 43 de ani la momentul decesului, urma să împlinească 44 de ani pe 8 octombrie, și o carieră impresionantă în modă, carieră desfăsurată atât în România, cât și pe plan internațional.

Din păcate însă, acesta se confrunta cu depresia și, potrivit Libertatea, la începutul acestui an, a povestit că de aproape cinci ani nu mai putea dormi nopțile. Problemele sale ar fi început după ce agresat foarte dur la Cannes.



Stephan Pelger se afla în vacanță la Cannes când a fost agresat după ce a plecat dintr-un club de lux. Atunci, acesta povestea:

„Azi dimineață, la ora 9 AM, după o seară petrecută în club, ceva inimaginabil s-a întâmplat. Știu că poate nu e de interes pentru voi, pentru Facebook sau Instagram, dar sunt atât de speriat și scriind poate pot trece mai ușor peste această teribilă întâmplare petrecută la Cannes! Două femei au sărit dintr-o mașină, m-au tras în ea și au condus până într-o parcare…m-au bătut cu picioarele până m-au lăsat inconștient și m-au aruncat pe un deal, doar cu pantalonii pe mine! Mi-au furat tot, dar nu asta e ideea! Voi rămâne cu această imagine și voi fi speriat! După ce am fost găsit de o femeie, paramedicii au venit, am mers la spital și mi-au fost puse câteva copci în zona capului. Poliția a fost de ajutor și s-a purtat foarte frumos cu mine, la fel și prietenii, care au fost alături de mine. Sunt recunoscător că sunt în viață după această tentativă de omor, iubesc în continuare Cannes-ul și mă voi întoarce aici, dar voi rămâne cu această imagine în minte! Trebuia să scriu aceste rânduri, mă simt eliberat acum și mă simt fericit că trăiesc! Mulțumesc îngerului meu păzitor!”

Libertatea notează și despre povestea de viață impresionantă a acestuia. După cum a declarat într-o emisiune, citată de Libertatea, bărbatul a fost adoptat de familia episcopului de la Biserica Neagră și a povestit despre asta, mai ales că și părinții lui i-au dezvăluit acest aspect devreme:

„Au decis să facă acest pas și să adopte un copil și părinții mei au fost pentru foarte mulți oameni un fel de ghizi, pentru că s-a întâmplat în timpul comunismului și lumea nu era foarte pregătită, adică cum să înfiezi un copil, cum să fie integrat într-o societate, față de alți copii? Au fost foarte multe puncte la care s-au gândit și s-au sfătuit."

FOTO: INSTAGRAM STEPHAN PELGER