Cine are cele mai mari șanse să câștige concursul Eurovision 2023. Țările aflate pe primele 5 poziții

Prima semifinală Eurovision 2023 are loc în data de 9 mai, la Liverpool, în Marea Britanie și va fi transmisă în direct, de la ora 22:00 de TVR 1, TVR Internaţional și TVR+. România este reprezentată de Theodor Andrei, cu piesa sa "D.G.T. (Off and on), care va intra în concurs în data de 11 mai, în a doua semifinală. La casele de pariuri s-au identificat deja favoriții.

Potrivit eurovisionworld.com, reprezentanta Suediei, Loreen, are cele mai mari șanse să obțină trofeul Eurovision în acest an. Cântăreața în vârstă de 39 de ani a câștigat acest concurs internațional în 2012 cu piesa „Euphoria”. În 2023, pe scena de la Eurovision, ea va cânta melodia Tattoo.

Locul 2, pe lista favoriților, este ocupat de reprezentantul Finlandei, Käärijä, cu melodia „Cha Cha Cha”. Rapperul în vârstă de 29 de ani s-a remarcat prin ținuta inedită aleasă pentru ceremonia de deschidere a concursului.



Oamenii cred că și Ucraina are multe șanse. Grupul Tvorchi va încerca să câștige inimile, dar și voturile europenilor cu melodia "Heart of Steel".







Următoarele două țări, de pe locul 4 și 5, sunt Franța (La Zarra cu piesa „Evidemment”) și Spania (Blanca Paloma cu melodia "Eaea").

Fanii concursului, sosiți deja la Liverpool, s-au remarcat prin ținute colorate și extravagante. (Vezi galeria foto de mai sus).

Sursă foto: Getty Images, Instagram/ eurovision

