Coldplay, pentru prima oară în România! Anunțul făcut de celebra trupă britanică

Mesajul spune că după participarea la Humankind în Amsterdam, trupa va anunța și datele la care vor avea loc concertele. Tot atunci vom afla și unde anume în România va avea loc spectacolul Coldplay.

După ce a lansat piesa Safety (1998), Coldplay a semnat cu Parlophone în 1999. Albumul de debut al trupei, Parachutes (2000), a inclus single-ul lor inovator „Yellow” și a primit un Brit Award pentru British Album of the Year, un Grammy. Premiul pentru cel mai bun album de muzică alternativă și o nominalizare la Mercury Prize. Al doilea lor album, A Rush of Blood to the Head (2002), a câștigat aceleași premii și a inclus single-ul „Clocks”, care a câștigat un premiu Grammy pentru Record of the Year. Al treilea album al lor, X&Y (2005), care a completat ceea ce trupa a considerat o trilogie, a fost nominalizat la premiul Grammy pentru cel mai bun album rock. Cel de-al patrulea album al lor, Viva la Vida sau Death and All His Friends (2008), a câștigat cel mai bun album rock. Ambele albume au fost cele mai bine vândute din anii lor, ajungând în topurile muzicale din peste 30 de țări. Viva la Vida a fost, de asemenea, nominalizată pentru albumul anului, în timp ce piesa din titlu a devenit primul single al unui grup britanic care a ajuns simultan pe locul 1 în Regatul Unit și Statele Unite în secolul XXI.