Conchita de România a dispărut! Dudu urma să se căsătorească cu un milionar

Dudu, cunoscut de publicul larg drept Conchita de România a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că are de gând să se căsătorească cu iubitul milionar. Deși avea planuri de nuntă și visa la un eveniment cel puțin la fel de grandios precum al Angelinei Jolie, tânărul nu a mai răspuns la apeluri sau mesaje, motiv pentru care fanii și familia au intrat în panică.

Conchita de România a dispărut în urmă cu câteva săptămâni, după ce ar fi locuit o vreme la prietena lui cea mai bună. Acesta, după o perioadă în care a împărțit locuința cu femeia, a decis să se mute în Londra, acolo unde l-ar fi așteptat un bărbat milionar. Părinții tânărului nu cunosc adresa la care fiul lor s-a mutat și nici nu au foarte multe informații despre contextul în care s-ar afla în acest moment.

Cu o zi înainte de dispariție, Conchita de România și-ar fi anunțat prietenii că are de gând să se căsătorească în viitorul apropiat cu iubitul său milionar. Ba mai mult decât atât, Dudu susținea că petrecerea sa va fi una cel puțin la fel de specială precum cea a Angelinei Jolie.

Ultima conversație telefonică pe care Dudu a avut-o a fost cu prietena lui cea mai bună, căreia îi spusese că s-a întors de la cumpărături. De atunci, nimeni nu a mai știut nimic despre bărbat.

În ultimă instanță, părinții și apropiații Conchitei au postat pe rețelele de socializare, dar și în presă mesaje în care anunță dispariția:

„Dudu este dispărut de marți seara, ultima noastră convorbire a fost marți după-masă, tocmai ce se întorsese de la cumpărături, era acasă, totul bine, ulterior nu a mai răspuns la niciun mesaj în condițiile în care el obișnuia să ne sune pe mine și pe sora mea în fiecare zi, a dispărut brusc, nici măcar pe rețele de socializare nu a mai postat ceva de atunci, am contactat părinții lui în speranța că o să aflu o veste despre el, aceștia fiind disperați, pentru că nici ei nu aveau nicio veste de marți despre el. Ulterior am încercat să contactez prietenii lui, cunoștințe, nimeni nu știe nimic… Îngrijorător, având în vedere că părinții lui au spus că el nu a făcut niciodată așa ceva, păstrau legătură cu el în permanență. Astăzi am postat pe rețelele de socializare, atât eu cât și sora mea, în speranța că cineva știe ceva de el, măcar să știm că este OK, însă nu am avut nicio veste…”, au declarat apropiații Conchitei de România pentru spynews.ro.

Mai mult decât atât, unele vedete au anunțat și ele dispariția Conchitei. Viorica de la Clejani a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care cere informații despre tânăr:

„Dudu alias Conchita de Romania era plecat în Londra, iar de luni nu a mai răspuns la telefon. Persoanele apropiate lui sunt îngrijorate.

Oricine îl vede sau poate ajuta cu informații, să scrie în privat... Doamne ajută să fie bine, să nu i se fi întâmplat ceva rau! Share!!!”, a scris Viorica de la Clejani, pe Facebook-ul său.

