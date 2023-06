Cristina Bâtlan, adevăruri dureroase despre mariajul eșuat cu soțul ei, Roberto

Cristina Bâtlan, cofondatoarea brandului „Musette”, a vorbit într-un podcast despre una dintre cele mai mari drame din viața ei: divorțul de Roberto Bâtlan, care i-a fost soț vreme de 26 de ani. Antreprenoarea a dezvăluit cum a reușit să treacă peste despărțirea dureroasă.

Cristina Bâtlan a fondat brandul Musette cu soțul ei, Roberto Bâtlan. Împreună au trecut peste cele mai mari provocări de business și păreau să formeze un cuplu perfect, și în viața personală, și în afaceri.

„Noi am fost împreună 26 de ani. 26 de ani nu e o zi. Sunt mulți ani și ne-am cunoscut înainte de 18 ani, cu două luni înainte de a împlini 18 ani. Eram una și aceeași persoană. Am crescut împreună, ne-am format împreună, am făcut business împreună, ne-am setat anumite reguli”, a dezvăluit antreprenoarea în podcastul Fain & Simplu. Vezi VIDEO aici!

Însă, mariajul lor a căpătat o turnură neașteptată când el a fost infidel, încălcând una dintre regulile de bază pe care le-au setat împreună.

„Următoarea regulă era că niciunul dintre noi nu minte. Asta era o regulă pe care trebuia să o menținem pentru că… mai ales când ai un business la început, tu construiești totul. Nu poți să ai lângă tine un om în care nu ai încredere (...)

El era într-o relație, eu n-aveam nicio relație. Pentru mine a fost… Mi s-a părut că s-a rupt pământul în două, dar a fost o secundă chestia asta. Un minut. Am știut că și de aici o să pot să fac ceva, adică nu e că s-a terminat lumea. A fost o durere enormă pentru mine”, a mai spus Cristina Bâtlan.

Cristina Bâtlan: „Puteam să-l iert”

Antreprenoarea a mărturisit că avea două mari opțiuni când a aflat de infidelitatea lui: să treacă peste sau să încheie mariajul. A ales a doua variantă, fiindcă a rămas fidelă regulilor pe care le-au setat împreună.

„Da, puteam să-l iert. Puteam să rămânem o familie sau să ne despărțim și să punem în aplicare regulile pe care noi le-am stabilit și pe care le-am menținut 26 de ani. Nu am putut să trec peste. În momentul în care am aflat că m-a mințit, în ziua aia ne-am despărțit. Nu am putut nici măcar o zi. Asta a fost dramatic”.

Femeia de afaceri a dezvăluit că a trecut peste suferința provocată de divorț renunțând la orgoliu și dându-i posibilitatea fostului partener să nu mai mintă. Azi sunt cei mai buni prieteni și continuă să fie parteneri în afaceri.

Împreună au un fiu, pe nume Adrian. Într-o ediție a emisiunii Imperiul Leilor, Cristina Bâtlan a vorbit despre fiul ei născut prematur .

