Cu ce se ocupă în prezent Ana Munteanu, tânăra din Moldova care a câștigat Vocea României la numai 16 ani

Ana Munteanu a câștigat marele trofeu Vocea României și premiul în valoare de 100.000 de euro, în anul 2017. Ea a făcut parte din echipa lui Smiley. După șase ani de la succesul obținut în concurs, Ana este la fel de îndrăgostită de muzică, dar s-a retras din showbiz.

În etapa audițiilor pe nevăzute, Smiley a fost fascinat de calitățile vocale ale Anei. Antrenorul și tânăra din Republica Moldova au colaborat foarte bine. Vocea puternică și piesele alese de Smiley i-au adus Anei toate aprecierea publicului și votul de încredere în finală.

Concurenta a reușit să creeze momentele impresionante pe scenă. În seara finalei, Ana a cântat trei melodii: „La boheme” – singură, „De unde vii la ora asta”– împreună cu Smiley și „The prayer” – împreună cu Marcel Pavel.

După participarea la Vocea României, Ana Munteanu a înregistrat piesele: „Unde te duci?” și „Chocolat”, spre bucuria admiratorilor ei. A urmat apoi o perioadă când tânăra s-a concentrat pe studii, pregătindu-se pentru examenul de Bacalaureat. După asta, Ana a făcut o alegere neașteptată. Tânăra s-a retras din showbiz și a preferat să cânte în cercuri restrânse. Mai exact, Ana Munteanu s-a alăturat comunității Ava, care se descrie în felul următor: „Suntem o echipă tânără, care îl iubim pe Domnul Isus din toată inima. Domnul Isus este mesajul nostru pentru toți oamenii. Biserica “AVA” a luat ființă pe timpul pandemiei și acum credem că este timpul potrivit ca să ieșim în public. AVA — înseamnă TATĂ, iar viziunea și pasiunea noastră este ca să cunoaștem și să îmbrățișămvInima de TATĂ a lui Dumnezeu”. Ana Munteanu cântă la pian și cu vocea la diverse întâlniri. (vezi mai multe imagini în galeria foto de mai sus)

În vârstă acum de 22 de ani, Ana studiază pianul, iar în curând urmează să susțină un examen important, pentru care se pregătește intens. Ea a postat pe pagina de socializare un filmuleț în care interpretează o melodie la acest instrument.

Sursă foto: Instagram/ Ana Munteanu



