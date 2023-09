Cum arăta iubita lui Culiță Sterp în adolescență? Poză rară cu Daniela Iliescu

Imagine rară cu iubita lui Culiță Sterp de pe vremea când era adolescentă.

Daniela Iliescu este foarte activă pe Instagram, acolo unde este urmărită de peste 400 de mii de oameni, care sunt geană pe postările ei.

Iubita lui Culiță Sterp, în timp ce făcea curățenie prin casă, a descoperit o poză de pe vremea când avea doar 18 ani. Tânăra, entuziasmată, a împărtășit imaginea cu fanii să din mediul online.

Daniela nu s-a schimbat prea mult în ultimii ani, tânăra are o frumusețe aparte, iar acest lucru se poate observa și în imaginea pe care a postat-o pe story. Iubita manelistului are niște trăsături apare, nici nu are nevoie să treacă prin cabinetul medicului estetician. (VEZI POZA ÎN GALERIA FOTO DE MAI SUS)

Culiță Sterp și Daniela Iliescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, deși nu sunt căsătoriți cu acte în regulă, cei doi se iubesc cu foc și patos. Aceștia au împreună un băiețel, pe Milan, care le umple viața de fericire.

