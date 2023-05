Despre traumele din copilărie și succesul de azi al autoarei Vienna Pharaon, în cartea „Originile tale”

Rănile noastre și talentele noastre sunt vecini foarte apropiați.

„Aveam doar cinci ani atunci când o ruptură în familia mea mi a lăsat o rană care urma să dicteze cursul relațiilor mele pentru mulți ani”, mărturisește autoarea volumului „Originile tale. Eliberează te de tiparele familiale, trăiește-ţi viaţa și dă ţi voie să iubești” încă din primele pagini ale cărții pe care o dedică vindecării rănilor emoționale familiale. În prezent psihoterapeută acreditată, cu formare în terapia de cuplu și de familie, Vienna Pharaon expune, pe lângă poveștile de viață ale clienților săi, și propria poveste, cu scop terapeutic și ca un grăitor exemplu de vindecare și schimbare.

Publicată în SUA în februarie 2023 și devenită în scurt timp bestseller național, Originile tale este, de asemenea, și una dintre cele mai așteptate cărți din colecția „Psihologie practică” a Editurii Trei la Salonul Internațional de Carte Bookfest, în perioada 24-28 mai. Construit ca un ghid practic, volumul „Originile tale” îmbină exerciții și întrebări esențiale cu scopul de a-i conduce pe cititori spre înțelegerea cauzelor care stau la baza unor dificultăți cu care se confruntă în prezent. Și care sunt generatoare de conflicte și suferințe emoționale, fie că ele se petrec între și cu membrii familiei, fie în relațiile de iubire, prietenie sau cele colegiale, de la locul de muncă. „Majoritatea tiparelor dăunătoare și frustrante în care ne aflăm provin din rănile pe care le am suferit în copilărie. Înțelegerea rănii tale originare și a tiparelor distructive la care duce aceasta va conta foarte mult în rezolvarea conflictelor din prezent și în schimbarea comportamentelor care te deranjează astăzi”, precizează autoarea.

Un exemplu în acest sens îl reprezintă atât conștientizările clienților săi în terapie, expuse prin intermediul studiilor de caz prezentate, cât și propria sa revelație și poveste de viață care, odată înțelese și procesate, au ajutat-o să devină terapeutul de succes de astăzi.

Marcată de furia tatălui, de fuga sa și a mamei pentru a căuta adăpost la bunica, de despărțirea părinților și divorțul de nouă ani, „cel mai lung din istoria statului New Jersey la momentul respectiv” și mai ales de nevoia de a repara, din perspectiva unui copil de cinci ani, o relație disfuncțională, Vienna a realizat că și-a asumat rolul de împăciuitoare. Încercând să stingă flăcările și să mențină buna funcționare a familiei, ea și-a propus să îi mulțumească mereu pe părinți, să nu creeze probleme, să nu ceară nimic. Tipar după care a funcționat și ca adult, în toate relațiile sale. „Rana mea legată de siguranță a rămas nerezolvată și, cum eu am fost lezată apoi în repetate rânduri, rana a continuat să mi conducă viața în mod inconștient.(...) Am învățat să mă metamorfozez, micșorez, minimizez, maximizez și să mi deformez imaginea și trăirile: totul doar ca să îi mulțumesc pe ceilalți. Faptul că voiam să i mulțumesc pe toți și nevoia mea de a fi apreciată m au făcut invulnerabilă și lipsită de autenticitate, împiedicând formarea de legături sincere. Mă simțeam blocată în relațiile mele personale și profesionale și recream tocmai acele tipare pe care jurasem că nu le voi repeta. Iar pentru multă vreme, am refuzat să recunosc efectul pe care trecutul îl avea, practic, asupra tuturor celorlalte părți din viața mea”, precizează ea.

Însă drumul său spre vindecarea în terapia personală, cunoștințele acumulate din psihologie și lucrul cu pacienții săi au ajutat-o să transforme și să schimbe aceste disfuncționalități în calități puse în slujba celorlalți, într-un mod util și echilibrat. „Multe dintre abilitățile pe care le folosesc în ziua de astăzi ca terapeut provin din rolul de pacificator și mediator al părinților mei, pe care l am avut timp de ani de zile. După cum spune prietena și colega mea, dr. Alexandra Solomon: <<Rănile noastre și talentele noastre sunt vecini apropiați>>. Ce reamintire frumoasă a faptului că unele dintre cele mai mari talente apar ca urmare a suferințelor pe care le am înfruntat!”.

Cele peste 20 000 de ore de terapie desfășurate în cabinet în 15 ani de carieră, împreună cu o comunitate de peste 600 000 de persoane, pe care o găzduiește pe contul de Instagram @mindfulMFT și cu care interacționează zilnic, au ajutat-o inclusiv să structureze și să expună în cartea sa de debut cele mai dureroase subiecte cu care se confruntă majoritatea oamenilor. Valoarea personală și nevoia validării din partea celorlalți, construirea încrederii de sine, ce sunt și cum ne pot ajuta conflictele, tipurile defectuoase de comunicare și ce nevoi ascund ele, cum să înțelegem și să impunem limitele, acestea sunt doar câteva dintre subiectele care îi conduc pe cititori spre „rănile” lor emoționale timpurii și spre învățarea unor noi comportamente care aduc cu sine vindecarea. „Poveștile noastre originare poartă în sine o complexitate superbă și o durere sfâșietoare. Disfuncția familială se transmite din generație în generație, ca un incendiu de vegetație, distrugând totul în calea sa până când o persoană dintr una din generații are curajul de a se întoarce și de a înfrunta flăcările. Acea persoană aduce pacea pentru strămoșii săi și îi cruță pe copiii care vor urma“, încheie autoarea cărții Originile tale.

Vienna Pharaon este psihoterapeută acreditată, cu formare în terapia de cuplu și de familie, și este fondatoarea centrului privat din New York „Mindful Marriage and Family Therapy”. A obținut un masterat în terapie matrimonială și familială la Universitatea Northwestern și a urmat o formare intensivă la The Family Institute, Bette D. Harris Center.

Pharaon a avut apariții în The Economist, Netflix, Vice și Motherly și a condus ateliere de lucru pentru Peloton și Netflix, printre altele. În prezent locuiește în Upstate, New York, împreună cu soțul și fiul ei, iar „Originile tale” reprezintă cartea ei de debut.

FOTO: EDITURA TREI