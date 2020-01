Eminem, apariție total neașteptată: cum arată artistul în noul sau videoclip

Fară îndoială, Eminem este una dintre legendele hip hop-ului mondial. “Băiatul alb” dintr-o lume dominată de artiști de culoare s-a zbătut până și-a câștigat locul în elita rapului modial. După o luptă chinuitoare cu drogurile, sărăcia, depresia și dependența de medicamente , artistul revine, la 47 de ani, cu o piesă nouă.

Eminem a fost exrem de discret în ultima perioadă. Artistul nu a mai apărut la evenimente mondene de mai bine de doi ani și nici paparazzii nu au reușit să il surprindă în public. Nici concerte nu a mai susținut. Nimeni nu mai știa practic cum arată și ce mai face raperul.

În ultima vreme însă au apărut zvonuri conform cărora Eminem este în studio și are “marfă nouă”. Lucru confirmat astăzi de artist: Eminem a lansat un album nou (Music to be Murdered By) și un clip care deja face senzație pe Youtube.

Piesa Darkness este despre un criminal american – Stephen Paddock, care în 2017 a împuscat 58 de oameni și a rănit alți 413 în cel mai sângeros atac în masă din istoria SUA.

Tragedia a avut loc la festivalul de muzică Route 91. Criminalul s-a sinucis după crimele sale odioase.

