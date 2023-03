Înțelegerea secretă pe care o avea Bia Khalifa cu Viorica și Ioniță din Clejani! Fulgy, acuzat că i-a furat banii blondei

La începutul acestui an, Bia Khalifa și Fulgy, fiul Clejanilor, au uimit pe toată lumea, după ce au dezvăluit că au o relație.

Cei doi au petrecut câteva săptămâni împreună, au fost și într-o vacanță în Italia, însă povestea lor de iubire s-a terminat destul de repede, chiar dacă atât Bia Khalifa, cât și Fulgy declarau că vor rămâne împreună pentru totdeauna. Mai mult decât atât, tabloidele anunțau că vedetele se gândesc și la nuntă. Doar că planurile lor au fost date peste cap destul de rapid.

După ce Bia Khalifa a anunțat că s-a despărțit de Fulgy, presa mondenă a încercat să afle ce s-a întâmplat între ei, însă informațiile venite au fost contradictorii, deoarece fiecare vedetă afirma altceva.

Recent, potrivit celor de la Cancan, Bia Khalifa l-ar fi acuzat pe Fulgy că i-a furat mai mulți bani din cont. În plus, vedeta OnlyFans a dezvăluit că a avut o înțelegere cu Viorica și Ioniță din Clejani, însă aceștia nu i-au mai răspuns când i-a căutat.

„Eu am plătit absolut tot. Nu asta m-a deranjat, ci ce s-a întâmplat în ultima vreme. Eu mă așteptăm să fie o despărțire în afară camerelor de filmat. Am plătit și cina. Dacă el nu are bani, dacă nu își permite, am zis să plătesc eu. În Italia, el a lăsat chestiile lui pe noptieră și eu nu am văzut. În timp ce el dormea și eu făceam curat, am omis un detaliu care m-a costat o amendă de 500 de euro. Ce mă deranjează este faptul că eu am vorbit cu familia lui și am avut o înțelegere ca eu să nu am probleme cu el pe viitor. Această înțelegere s-a rupt. Am primit un mail cum că mi s-au retras bani din cont. Le-am spus părinților lui și nu am primit niciun răspuns”, a spus Bia Khalifa.