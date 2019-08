Meghan Markle și Prințul Harry au renunțat la colaborarea cu Kate și William. Care este motivul

După un an după ce Meghan Markle s-a alăturat “The Royal Foundation”, înființată de Prințul Harry, Prințul William și Kate Middleton , numele organizației s-a schimbat oficial pentru a marca încetarea colaborării dintre cele două cupluri regale.

În luna iunie, Ducele și Ducesa de Sussex au anunțat oficial că vor renunța la colaborarea pentru The Royal Foundation și că vor înființa o organizație proprie.

„Aceste schimbări sunt făcute pentru a completa cel mai bine munca și responsabilitățile Înălțimilor Sale, pe măsură ce se pregătesc pentru rolurile lor viitoare, și pentru a-și împărți mai bine timul între activitatea caritabilă și familie”, a fost declarația oficială a Palatului Kensington la acel moment.

Conform E!News, fundația se va numi “Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex” sau doar “Sussex Royal”.

Organiza’ia caritabil[ a Prințului William și a lui Kate Middleton și-a schimbat deja numele în “The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge”.

Documentele pentru schimbarea numelui au fost deja depuse, deci este doar o chestiune de timp până când schimbarea va deveni vzibilă și pe site-ul oficial al organizației.

