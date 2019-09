Regina muzicii disco din anii 2000, apariÈ›ie fabuloasÄƒ la GQ Awards. Kylie Minogue, aproape neschimbatÄƒ

Au trecut 19 ani de când Kylie Minogue devenea sex simbolul anilor 2000, după lansarea unuia dintre cele mai sexy videoclipuri din istoria muzicii. Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni scurți aurii, minusculi, Kylie era visul oricărui bărbat. Clipul – fenomen “Spinning Around” i-a conferit statutul de vedeta cu cel mai sexy posterior din lume.

În vârstă de 51 de ani, Kylie Minogue a strălucit pe covorul roșu la GQ Men of the Year Awards, alături de iubitul său, Paul Solomon, redactor-șef al publicației GQ.

Anul trecut, cântăreața a declarat că este extrem de fericită să-l aibă în viața sa pe șeful de la GQ, în cadrul unui interviu acordat publicației The Sun. ”Nici nu se compară. Este minunat. El nu vine cu mine în turnee, oricât de mult mi-ar plăcea mie, pentru că are o slujbă și tot felul de obligații. Sunt atât de recunoscătoare că-l am în viața mea”.

Îmbrăcată într-o rochie Ralph & Russo din satin, cu o fundiță –statement pe umărul stâng și încrustată cu bijuterii, Kylie Minogue a bifat lisa celor mai bine îmbrăcate vedete de la eveniment, alaturi de Victoria Beckham.

Cântăreața australiană a ieșit învingătoare în lupta cu cancerul. Aceasta a primit vestea bombă în 2005, în timp ce turneul “Showgirl: The Greatest Hits” se afla în plină desfășurare. La întoarcerea la Melbourne, după susținerea concertelor din Europa, Kylie a aflat că are cancer la sân, așa că nu a mai putut continua turneul. În plus, s-a retras și din destivalul Glastonbury. Kylie Minogue a intrat în operație pe 21 mai 2005, iar la scurt timp după aceea a început tratamentul de chimioterapie.

Deși s-a luptat cu o boala crunta, Kylie nu a renunțat la muncă. În decembrie 2005 a lansat single-ul “Over the Rainbow”, iar în 2006 a publicat cartea pentru copii “The Showgirl Princess”, pe care a scris-o în perioada de convalescența.

Kylie a reușit să învingă până la urmă cancerul la sân, pe care l-a comparat apoi cu o bombă nucleară.