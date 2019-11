Soacra lui Adrian Mutu face senzație pe Instagram. Cum pozează Mariana Bachici la 48 de ani

Adrian Mutu nu are doar o soție superbă, ci și o soarca cu care se poate lăuda. Mama Sandrei, Mariana Bachici, face furori pe rețelele de socializare la 48 de ani!

Fiica ei, Sandra, este una dintre cele mai frumoase femei din România. Aceasta a fost chiar recompensată cu titlul de Miss România în 2000, pe care l-a câștigat pe când avea numai 17 ani. Cu siguranță Sandra a moștenit frumusețea de la mama sa, Mariana Bachici.

În vârstă de 48 de ani, Mariana pare foarte implicata în creșterea nepoțelului sau, Tiago, alături de care apare în mai multe imagini pe Instagram. Chiar Sandra spunea într-un interviu că mama ei o ajuta în creșterea celui mic. “ Sigur că a avea un bebe e solicitant, e foarte grea perioada de început, însă nu am fost singură nici macar o clipă, spre norocul meu. Am avut-o pe mama în permanență, chiar și acum e încă la noi, și pe lângă mai am și o bonă internă”, spunea Sandra Mutu.

Mariana îi însoțește adesea pe Adrian Mutu și Sandra în vacanțele lor de vis din afara țării. Aceasta nu ezită să pozeze sexy, în costum de baie, mândră de forma sa fizică.

