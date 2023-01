Survivor România 2023: ce fac concurenții care au părăsit competiția

Lupta pentru supraviețuire a fost plină de provocări pentru concurenți la Survivor România 2023, iar unii dintre ei au părăsit competiția mult mai devreme decât ar fi sperat. Ce fac acum concurenții eliminați de public și cei nevoiți să părăsească jungla din Dominicană.

Probele de la Survivor România n-au fost chiar o plimbare prin parc pentru câțiva concurenți, care s-au văzut nevoiți să se declare învinși. Alții n-au fost bine primiți în cele două triburi și au ajuns la mâna publicului. Cine sunt concurenții eliminați de la Survivor România 2023 și ce fac ei acum.

Maria Lungu, eliminată prin votul publicului

Designerul vestimentar de la Survivor România nu s-a integrat cum ar fi sperat în echipa Războinicilor. Cei mai mulți dintre ei au vrut-o plecată pe Maria Lungu, iar dorința lor s-a împlinit când publicul a decis să o trimită acasă.

„Indiferent de rezultatul publicului, o să fiu împăcată și fericită, pentru că nu am venit să fac strategii. Am venit și am făcut ce am simțit”, a spus Maria la Consiliul de Eliminare.

Fosta Războinică a revenit în țară, a făcut primele live-uri pe TikTok și le-a arătat urmăritorilor cum își revine după competiție. În curând, Maria Lungu va da detalii despre experiența ei la Survivor România în cadrul emisiunii La Măruță.

Maria Constantin, prima Faimoasă trimisă acasă

Maria Constantin a fost prima concurentă ajunsă pe mâna publicului, după ce a fost propusă pentru eliminare alături de Doc și Gheboasă. Dezamăgită de vot, cântăreața a explicat cum a trăit ea cele mai intense momente din emisiune.

„A fost o experiență wow pentru mine. Sunt fericită că am avut parte de o astfel de experiență. De asemenea, cred că mi-am demonstrat suficient de multe lucruri. Ceea ce nu știu oamenii de acasă este că, aici, o săptămână pare o lună de zile”, a spus Maria Constantin .

Artista a revenit acasă, și-a vopsit părul și s-a bucurat să-și revadă fiul și logodnicul. Sâmbătă, Maria a lansat piesa Valsul tău, pe canalul ei de YouTube.

Lista de concurenți eliminați la Survivor România 2023, prin votul publicului, se oprește aici. Ceilalți competitori au părăsit show-ul din alte motive. Iată care sunt acestea!

Survivor România 2023: Sebastian Dobrincu, plecare prematură

Sebastian Dobrincu a fost nevoit să părăsească Survivor România 2023 după o accidentare suferită în timpul unei probe de pe traseul competiției. Medicii i-au recomandat intervenție medicală și repaus, pentru a-și reveni complet.

Antreprenorul de 24 de ani a mărturisit că l-a durut mai mult plecarea prematură decât rana din picior.

„Intervenția asta o să doară mai puțin decât toată frustrarea acumulată. Am venit să lupt, n-am nevoie de faimă în plus, n-am nevoie de bani în plus”, a spus Faimosul .

Sebastian Dobrincu este în grija medicilor din țară și va fi operat în scurt timp.

Ce face Daria Chiper după ce a plecat de la Survivor România

Daria Chiper a ajuns în Exil alături de Alexandra Ciomag. Cele două au avut parte de o confruntare cu scântei, la capătul căreia Daria a fost învinsă. Războinica a fost trimisă acasă, în timp ce Alexandra i-a luat locul în trib.

După plecarea de la Survivor România, Daria Chiper s-a întors la facultate și la sportul ei preferat, baschetul.

Gheboasă regretă plecarea de la Survivor România

Și-a dorit enorm să fie în echipa Faimoșilor, însă a cedat nepermis de ușor. Gheboasă s-a cerut acasă încă din prima săptămână, imediat ce a ajuns la Consiliul de Eliminare alături de Doc și Maria Constantin. Artistul le-a și cerut fanilor să-l voteze pentru eliminarea din competiție, însă publicul a ales pe altcineva.

„Am renunțat foarte ușor, pentru că nu mai puteam să stau pe insulă. Mie îmi placea mult la jocuri. Nu mă așteptam să fie chiar atât de greu”, a spus Gheboasă în emisiunea La Măruță.

Artistul a dat de înțeles că s-ar întoarce la Survivor România , dacă fanii i-ar cere asta.

„În cazul în care oamenii vor să mă vadă în continuare, puteți trimite mesaje la Survivor România, puteți face tot posibilul să mă bage în emisiune”, a mai spus artistul, care s-a întors în studioul de înregistrări pentru muzică nouă.

Vezi și VIDEO: