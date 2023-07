Un bărbat a plătit 15.000 $ pentru a deveni câine, iar acum a ieșit pentru prima oară la plimbare

Un bărbat din Japonia pe nume Toco și-a dorit, cu orice preț, să fie un câine din rasa Border Collie. Transformarea în patruped l-a costat circa 15.000 de dolari, iar acum a ieșit la plimbare să le arate oamenilor abilitățile sale de câine.

Bărbatul, a cărei identitate o cunosc doar câțiva apropiați, a investit o mică avere într-un costum super realist care îl face să semene perfect cu un câine. Visul i s-a împlinit la începutul anului trecut, însă până acum nu s-a încumentat să iasă din casă.

„Rareori le spun prietenilor mei, pentru că mi-e teamă că mă vor crede un ciudat, dar cei cărora le-am spus au părut foarte surprinși să afle că am devenit un animal”, spunea Toco, anul trecut, pentru The Mirror.

„Patrupedul” a ieșit pentru prima dată la plimbare, pe stradă, și și-a făcut repede prieteni în lumea necuvântătoarelor. Vezi imaginile în GALERIA FOTO de mai sus!

Bărbatul-câine are o viață cât se poate de apropiată de cea a unui patruped: are propria cușcă, jucării specifice celui mai bun prieten al omului și face lucruri pe care toți câinii adoră să le facă, printre care să ascundă oase sau mâncare.

Toco este deja cunoscut în mediul online, iar pe canalul său de YouTube a postat o sumedenie de clipuri în care le arată internauților cum e să trăiești în pielea unui câine. Well, într-un costum de câine.

Fotografii: I want to be an animal YouTube/Profimediaimages.ro

