VIDEO Hugh Jackman a ajutat un tânăr să-și ceară iubita în căsătorie. Cum a reacționat femeia

Actorul de 50 de ani, care se bucură de un imens succes și în ipostaza de cântăreț, a primit o scrisoare de la un fan de-ai săi în care acesta îi cerea să-i vină în ajutor.

Hugh Jackman, care a plecat într-un turneu mondial cu spectacolul său The Man.The Music.The Show, a dezvăluit în timpul unui concert susținut în fața a 14.000 de oameni că a primit o rugăminte de la un fan pe nume Joe.

Tânărul, care își cumpărase bilet la show-ul său din St. Paul, Minnesota, îl ruga să-l ajute să o ceară pe iubita lui în căsătorie, pe scenă.

Momentul în care Hugh Jackman întrerupe concertul și se îndreaptă spre fanul lui a fost surprins de un spectator cu telefonul mobil. Cererea a luat-o prin surprindere pe Sanaa Ahmed, care a acceptat propunerea cu lacrimi în ochi.

Hugh Jackman i-a felicitat pe cei doi, în uralele a 14.000 de spectatori. Joe Kripal, în vârstă de 25 de ani, a dezvăluit că a avut fluturi în stomac în momentul cererii în căsătorie. Momentul a fost cel mai intens din viața lui, dar și cel mai fericit de până acum.

„Am fost foarte emoționat să fac asta în fața a 14.000 de oameni. Îmi place cât de original este Hugh Jackman. Nu a dat semne deloc că e un lucru pe care trebuia să-l facă, ci că a fost un eveniment la care a vrut să fie părtaș”, a spus tânărul, conform T&T Creative Media.



Hugh Jackman face furori cu show-ul său

The Man. The Music. The Show este numele musicalului de Broadway cu care Hugh Jackamn a plecat în turneu mondial la 7 mai 2019. Turneul conține 26 de destinații din Europa, 36 din America de Nord și 28 de destinații din Oceania.

Show-ul conține piese de pe coloana sonoră a filmelor The Greatest Showman, Les Miserables și din alte spectacole de Broadway, acompaniate de orchestră.

Actorul din X-Men a mai avut succes cu spectacole one man show, însă a câștigat premiul Grammy cu albumul The Greatest Showman.

