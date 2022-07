VIDEO Will Smith și-a cerut scuze public pentru reacția violentă de la Oscaruri

La patru luni după incidental petrecut chiar pe scena pe care a fost premiat, actorul și-a regândit atât poziția, cât și modalitatea de a-și cere scuze față de colegul său de breaslă.

După ce a șocat audiența Premiilor Academiei cu pumnul dat lui Chris Rock chiar pe scenă, după ce acesta ar fi făcut o glumă neinspirată despre Jada Pinkett-Smith, legată de problema ei cu calviția, Will Smith e dispus acum să-și toarne și cenușă în cap, doar-doar va fi iertat de opinia publică.

„A fost un minut… În ultimele luni, m-am gândit mult și am lucrat mult la mine însumi“, își începe Will Smith mesajul. „Mi-ați pus multe întrebări pertinente și am vrut să-mi iau un timp să vă răspund la ele“. Prima întrebare adresată de fani a fost de ce nu și-a cerut scuze chiar atunci, în seara aceea, de la Chris Rock, în discursul pe care l-a avut după ce a primit premiul Oscar. „Am luat legătura cu Chris, iar mesajul pe care l-am primit înapoi a fost că nu este pregătit să vorbească, iar când va fi, o va face. Deci, Chris, îmi cer scuze, comportamentul meu a fost inacceptabil şi sunt aici când eşti gata să vorbeşti“, a spus Smith.

„Vreau să-mi cer scuze de la mama lui Chris. Am văzut un interviu pe care l-a acordat și atunci nu mi-am dat seama, nu m-am gândit la câţi oameni vor fi răniţi în acel moment. Așa că-mi cer scuze de la mama lui, vreau să-mi cer scuze de la familia lui Chris, în special de la Tony Rock, cu care am avut o relație foarte bună. Ceea ce am făcut probabil este ireparabil“, crede el.

„Mi-am petrecut ultimele luni revăzând și înțelegând nuanțele și complexitatea a ceea ce s-a petrecut în acel moment. Nu încerc acum să readuc acel moment, dar trebuie să vă spun că nici măcar o singură parte din mine nu crede că a fost modul corect de a mă comporta, în acel moment, să fiu insolent și lipsit de respect“, a mai spus Smith.

La o altă întrebare, referitoare la ce reacție a avut soția sa, Jada, și dacă i-a spus ceva înainte de-a porni furios spre scenă, pentru a-l pălmui pe Chris Rock, Will Smith a răspuns că: „Nu, am făcut singur alegerea asta. Jada nu a avut nimic de-a face cu asta. Îmi pare rău, iubito! Îmi cer scuze și față de copiii mei, față de familia mea, pentru toată expunerea pe care am adus-o asupra colegilor mei de breaslă, comunității noastre căreia simt că i-am furat și întinat momentele de glorie. Încă revăd momentul și știu că scuzele nu sunt suficiente. (…) Sunt om și am făcut o greșeală și încerc să nu mă gândesc la mine ca la un nenorocit. Știu că totul a fost confuz și șocant, dar vă spun că sunt profund dispus să aduc lumină, bucurie, dragoste în lume și, dacă aveți puțină răbdare, vă promit că vom fi din nou prieteni“ este testimonialul lui Will Smith.

Și da, poate că demersul lui are și un substrat emoțional, așa cum spune el în filmulețul postat în care-și cere scuze public față de Chris Rock și, în general, față de fanii săi și de audiență, dar acum are mult mai multe motive să ceară clemența atât a cinefililor, cât și a breslei actoricești, cam 35 de milioane de motive, tot atâtea cât însumează și onorariul uriaș pe care-l va încasa pentru noua producție „Emancipation“, despre timpurile obscure ale sclaviei.

Totodată, scuzele vin la doar câteva zile după ce Chris Rock a readus în discuție incidentul, în timpul unei emisiuni televizate: „Cei care spun că vorbele rănesc nu au fost niciodată loviți cu pumnul în față”.

FOTO: capturi