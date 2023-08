Viviana Sposub se confruntă cu probleme de sănătate.

A sperat că lucrurile se vor rezolva de la sine, dar durerile au început să devină insuportabile. Mai precis, Viviana a resimțit dureri la nivelul genunchiului, iar în ultima perioadă situația s-a agravat.

ÎN mediul online, a mărturisit că a apelat la ajutorul specialiștilor:

„De câteva luni mă confrunt cu durere de genunchi, însă am crezut că o să treacă de la sine. Am continuat să fiu activă, să merg la sală, dar durerea s-a agravat. Cei care au mai avut sau au astfel de dureri știu cât de sâcâitoare pot fi! (...) Știți vorba aceea mă doare în cot? Pe mine mă doare în genunchi, ce-i drept. Nu se mai poate, am lăsat prea mult problema asta de o parte și am ajuns în punctul în care nici măcar nu mai pot să merg la sală de durere, dar sunt fericită că deja am făcut prima ședință și mă simt ceva mai bine, vă țin la curent. Vă spun din tot sufletul, nu lăsați o durere nerezolvată."

