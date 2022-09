Începe UNFINISHED: 4 zile de workshopuri, conversații, instalații și performance-uri susținute de invitați din toată lumea

EXPERIENȚE - În grădina Casei Universitarilor vor avea loc zeci de workshopuri - de la ceremonia de servire a ceaiului cu Gabriel Căciulă, sesiuni de degustare a primului whisky românesc - Carpathian Single Malt și workshop de împrietenit copiii cu legumele susținut de food-designerul Marije Vigelzang, până la workshop de scriere creativa și design thinking pentru cei mici cu arhitecții Eliza Yokina și Ana Irina Lupu și scriitorul Iulian Tănase.

Însă, poate una dintre cele mai așteptate experiențe din festival este „The Story Room” - un spațiu special amenajat în Casa Universitarilor unde se va putea juca în exclusivitate jocul Where should we begin - realizat de una dintre cele mai cunoscute terapeute de cuplu din lume, Esther Perel.