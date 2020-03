Minte China? Apar tot mai multe suspiciuni legate de numărul de infecții cu coronavirus raportate de autoritățile chineze

Cu toții ne uităm cu speranță la numerele pe care le raportează zilnic China în plină pandemie de coronavirus, însă în ultima vreme apar din ce în ce mai multe suspiciuni legate de veridicitatea acestora.

Deși în Hubei, locul de unde a pornit pandemia, a fost raportat un singur caz în ultima săptămână, sunt voci care susțin că nu toate cazurile sunt făcute publice. Mai mulți medici, sub protecția anonimatului, au lăsat să se înțeleagă acest lucru.

Ascunde China adevărul? Ce spun medicii din Wuhan

În Hubei viața începe să revină, ușor, ușor, la normal, iar măsurile luate de autorități nu mai sunt chiar atât de severe. Însă câteva interviuri apărute în presa internațională cu medici și specialiști în boli infecțioase arată că situația în Wuhan, capitala provinciei Hubei, ar putea fi mult mai gravă decât lasă să se vadă oficialii chinezi. Aceștia susțin că e prematur să spui că epidemia de coronavirus a fost învinsă în China.

Experți locali insinuează că nu toate cazurile de coronavirus sunt raportate, în special cele asimptomatice, care sunt într-un număr foarte mare.

“Este extrem de îngrijorător să raportezi zilnic zero cazuri”

Două asistente medicale din Wuhan au povestit, sub pretectia anonimatului, în Financial Times, că există infecții “ascunse”, care îndeplinesc toate criteriile pentru a fi raportate, dar cu toate astea nu se regăsesc în numerele oficiale. Oficialii chinezi vor să țină aceste numere cât mai aproape de zero.

“Medicii cu care lucrez îmi spun că spitalul și Comisia Națională de Sănătate folosesc toate mijloacele posibile pentru a controla numărarea cazurilor. Este extrem de îngrijorător să continui să publici zero cazuri în fiecare zi. Este foarte riscant și s-ar putea ca sacrificiile pe care le-am făcut în Hubei și Wuhan să fie în zadar”, a spus una dintre asistente.

Oficialii chinezi neagă zvonurile

Premierul chinez Li Keqiang a ținut să sublinieze că nu există o asemenea strategie în Hubei, de a ascunde cazurile pentru a raporta zilnic zero noi infectări.

Nu comunică China cazurile asimptomatice?

“China identifică și cazurile asimptomatice, doar că nu le trece în rapoarte”, spune și un virusolog din Beijing.

Totuși un expert din Wuhan a recunocut în ziarul local Caixin că în “fiecare săptămână sunt detectate câteva cazuri asimptomatice, chiar zeci”. “Nu putem deci spune că răspândirea virusului în Wuhan s-a încheiat”.