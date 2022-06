O femeie cu amnezie severă nu-și amintește ultimii 23 de ani de viață. Ce face când memoria i se șterge complet

Viața bate filmul! O femeie care suferă de amnezie severă are pierderi masive de memorie, o dată la câteva luni, care o împiedică să-și amintească ce a făcut în ultimii 23 de ani. Când are o criză, Chloe Barnard, din Marea Britanie, se crede un copil de 6 ani și nu știe cine e bărbatul cu care trăiește.

Femeia de 29 de ani se trezește, o dată la câteva luni, cu mari pierderi de memorie. Deși e logodită de nouă ani cu James Cavill, Chloe nu-l recunoaște și crede că bărbatul e un pedofil care a răpit-o de la părinții ei. El trebuie să-i explice de fiecare dată cine e, cum s-au cunoscut și cât de mult se iubesc.

Tot acest chin se datorează amneziei severe de care suferă femeia, care nu-și amintește deloc ultimii 23 de ani din viața ei. După ce se pune la curent cu toate evenimentele pe care le-a „ratat”, Chloe are o nouă criză și își pierde din nou toată memoria.

„Într-o noapte, eu și James am avut o dispută minoră, dar m-am dus la culcare pentru că eram ursuză cu el și ceva m-a trezit. Am coborât și era o poartă de siguranță la scară, nu am recunoscut casa, dar m-am gândit trebuie să fie a mea pentru că e o scară și am doar șase ani.

Partenerul meu era pe canapea cu câinele, despre care nu știam că este al meu. M-am așezat pe scări și am spus cine ești și cine este câinele? Vreau la mama și la tata”, a povestit tânăra pentru Daily Mail.



Chloe și-a amintit că în acea noapte el era complet gol, cum obișnuia să doarmă, și ea s-a panicat crezând că e victima unui pedofil. A încercat să sune la poliție, însă el a oprit-o. În schimb, i-a chemat pe părinții ei în vizită, pentru a-i explica tot ce ea nu-și mai poate aminti.

O perioadă toate lucrurile sunt în regulă, însă la interval de câteva luni, Chloe își pierde din nou memoria, iar James trebuie să o ia de la capăt. Face asta deja de patru ani și speră că într-o zi logodinica lui să ajungă cu memoria la zi.

Povestea pare desprinsă din filmul 50 First Dates, cu Adam Sandler și Drew Barrymore, în care el trebuie să-i reamintească iubitei lui, în fiecare zi, cine este.

Medicii cred că femeia se confruntă cu amenzie severă din cauza unui accident vascular cerebral pe care l-a suferit la vârsta de 19 ani. Ei i-au recomandat lui Chloe să evite situațiile stresante și să doarmă mai mult.

