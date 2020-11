Ramona Bădescu, în doliu. Tatăl actriței a murit în spital, după ce fusese diagnosticat cu Covid-19

Ramona Bădescu este îndurerată. Tatal ei s-a stins din viață marți dimineață, la vârsta de 89 de ani. Cristel Bădescu a fost diagnosticat cu Covid-19 și a fost internat 10 zile la spitalul din Craiova.

Tatăl Ramonei Bădescu a pierdut lupta cu noul coronavirus, după 10 zile de spitalizare. Starea de sănătate a inginerului Cristel Bădescu, oricum precară, s-a agravat pe parcurs. Vedeta își plânge tatăl în Italia și nu poate să ajungă în țară din cauza restricțiilor impuse de pandemie. De înmormântare se va ocupa fratele Ramonei, de profesie medic.

„Ieri dimineață s-a stins tata, cuvintele nu pot exprima durerea imensă pe care o lasă în urma lui tata pentru mine, pentru fratele meu cât și pentru mama dragă care i-a stat alături 63 de ani cu iubire și devotament. M-a lăsat nu numai un tată minunat, ci și un bunic care a fost prezent la nașterea nepotului lui ,dar și un om extraordinar de apreciat în meseria lui, un om care a construit centrul nou al Craiovei”, a dezvăluit Ramona Bădescu.

Actrița a mărturisit că tatăl ei a fost, vreme de 25 de ani, director la trustul de construcții din Craiova. El a construit și Spitalul nr. 1 din oraș, în care s-a stins înconjurat de profesionalismul medicilor.

„Sufletul îmi urlă de durere, am încercat în viața mea să îi răsfăț pe părinții mei cu ce am putut fiindu-le întotdeauna recunoscătoare de cum ne-au crescut, de sacrificiile făcute și de iubirea primită în casă (chiar și o palmă câteodată), dar asta m-a ajutat și m-a format să înfrunt viața. Îmi pare rău că nu am putut să fiu alături de el în această ultimă călătorie… Din cauza condițiilor impuse de acest virus ucigaș și necruțător pe care îl urăsc. Fratele meu drag va fi cel care va organiza totul, se va ocupa de înmormântare”, a mai spus Ramona Bădescu.

Ramona Bădescu: „Tatăl meu mi-a scris prima melodie”

Actrița și-a amintit că tatăl ei a fost cel care i-a scris prima melodie, pe când ea avea dpar 4 ani și jumătate. Sunt Ramona din Craiova este titlul cântecului.

„Tata e cel care m-a susținut în cariera mea, cel care invita acasă toate persoanele și artiștii care veneau în turneu, iar mama gătea pentru toți și punea masa. Am avut masa plină în casă pentru toți, iar eu acum voi încerca să continui ca tata să aibă masa plină de bunătăți pe lumea cealaltă, rugându-mă lui Dumnezeu și dând de pomană lucruri care îi plăceau lui”, a mai spus actrița.

Vezi și VIDEO: FERMA. În Plus, episodul 31: Despre săptămâna faptelor bune cu arhitectul Visuri la cheie, Laura Boghiu