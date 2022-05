Un model de 75 de ani a defilat pe catwalk-ul de la Romanian Fashion Week din Iași

Povestea doamnei Ioana Constantinescu, modelul de 75 de ani care a defilat pe catwalk-ul de la Romanian Fashion Week, din Iași. A prezentat o vestimentație a designerului Lucian Broscățean

Un model în vârstă de 75 de ani a defilat, duminică seară, pe spectaculosul catwalk din Grădinile Palas, din Iași, în ultima zi a Romanian Fashion Week. Festivalul de modă a fost organizat, în acest weekend, în cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, organizat la Iași în perioada 20 – 30 mai 2022.

Ioana Constantinescu, îmbrăcată complet în alb, o vestimentație creată de designerul Lucian Broscățean, a intrat cu grație pe scenă, cu încrederea unui model profesionist, spre admirația celor câteva mii de oameni care au venit să urmărească spectacolului Romanian Fashion Week.

Doar că, în realitate, Ioana Constantinescu nu are experiență de model, iar duminică, 29 mai, a fost pentru prima dată în viața ei când a defilat pe un catwalk.

„A fost un eveniment special în viața mea. Designerul Lucian Broscățean a zis că vrea să se adreseze acestui segment de vârstă, 40-70 de ani. Eu am 75 de ani. Am o prietenă care lucrează în lumea modei și așa am luat contact cu Lucian. Când m-a văzut, a zis: «Superb, gata!». Așa a început totul. Marți, am bătut palma, duminică dimineață, în ziua spectacolului, am făcut o mică repetiție și asta a fost”, a povestit Ioana Constantinescu prima sa experiență de model, la 75 de ani.

„Fetele tinere mi-au spus că sunt splendidă”





A avut emoții, „nu atât pentru că mi-a fost frică să nu cad, dar pentru că nu mai am reflexele tinereții. Nu am mai fost niciodată pe podium. Eu am lucrat în proiectare în industria chimică și, după 1990, m-am reprofilat și am lucrat într-o tipografie, unde mi-a plăcut la nebunie, la departamentul montaj. Apoi, am ieșit la pensie și acum sunt bonă”, a mai povestit Ioana Constantinescu.

Doamna Constantinescu a venit la cortul manechinelor cu un chec făcut după o rețetă specială, care i-a impresionat pe toți cei implicați în show-ul Romanian Fashion Week, eveniment ajuns la cea de a XIV-a sa ediție.

„Fetele tinere m-au îmbrățișat cu multă dragoste, fiecare mi-a spus că sunt splendidă, că sunt minunată, fiecare a simțit nevoia de a mă aprecia. Le-am adus chec, un chec special pe care îl fac eu din albuș. Îi mulțumesc lui Lucian Broscățean pentru această experiență, este un tip deosebit”, a menționat Ioana Constantinescu.

Despre Romanian Fashion Week





Cea de a XIV-a sa ediție a Romanian Fashion Week a început vineri, 27 mai, la Iași, în Grădinile Palas, cu un remarcabil succes la public. Spectacolul a continuat sâmbătă și duminică, iar colecțiile a peste o sută de designeri români, tineri și consacrați, i-au fascinat pe spectatori, care au rămas la festival inclusiv pe timp de ploaie.

În cadrul Romanian Fashion Week, a mai putut fi vizitată expoziția RE:CUT, organizată la Palatul Culturii din Iași, care a sintetizat, într-o singură instalație, unul dintre cele mai puternice și importante concepte ale perioadei: UPCYCLING. Vorbim despre reutilizarea creativă a unor colecții și modele vechi, transformate în ținute care descriu perfect moda acestui an.



În același timp, brandul românesc MURMUR a organizat un Pop-Up Store special la Iași. Timp de două zile, pe 28 și 29 mai, iubitorii brandului au putut proba și cumpăra piesele vestimentare îndrăgite de vedete internaționale, precum Madonna, Lady Gaga, Beyonce sau Miley Cyrus.



Tot în cadrul evenimentelor de fashion ale Romanian Creative Week a fost organizată From waste to experimental couture, o mini-galerie de accesorii și piese vestimentare realizate din materiale plant based și sustenabile.

House of Sustenability, eveniment organizat de Federația Patronatelor Industriilor Creative, în parteneriat cu Freudenberg și Palas, a prezentat sute de produse sustenabile pentru diverse aplicații, tehnologii și inovații de vârf în domeniul materialelor sustenabile. În acest sens, a fost organizat un workshop de prezentare a unei colecții realizate din materiale sustenabile, ce reprezintă rezultatul colaborării dintre Freudenberg și studenții și masteranzii Facultății de Arte și Design din Timisoara.



Tot în cadrul evenimentelor dedicate creativității, Romanian Creative Week a găzduit și conferințele internaționale RCW FORUM. O serie de subiecte de actualitate au fost abordate de experți, din diferite perspective, cu exemple din propriile demersuri/proiecte. Organizat de Future in Textiles, parte a FEPIC, evenimentul a atras un public extrem de numeros.

Ediția din 2022 a Romanian Fashion Week a fost organizată de Federația Patronatelor Industriilor Creative, avându-i drept parteneri pe: Primăria Municipiului Iași, Ministerul Culturii, Palas, Raiffeisen Bank, Lancôme, Philips, Freudenberg, Greenfield, DPD, Volvo, Rodotex, Fit, Noir și Dorna.





Despre Romanian Creative Week

Aflat la cea de-a doua ediție, Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înființată la Iași, în 2011, FEPIC a organizat, până în prezent, peste 50 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative românești.