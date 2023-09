Imperiul Leilor, 26 septembrie 2023. Cristiana Voiculescu și Maria Drăgulescu au înființat startup-ul Reciclon

×



RECICLON este un start-up care își propune să eficientizeze procesul de colectare selectivă al deșeurilor, totul printr-o platformă care se poate adapta la nevoile fiecărui client în parte.

Cristiana și Maria le-au explicat investitorilor că, în cadrul platformei respective, fiecare utilizator va putea plasa o comandă în care este necesară specificarea cantității deșeurilor pe care o dorește să o predea în saci, tipul de deșeu reciclabil (plastic, hârtie, metal sau sticlă), locația cât și timpul estimat de ridicare. De asemenea, clientul va putea opta pentru ridicarea în cel mai scurt timp posibil sau programarea unei livrări la data sau ora care este îi este convenabilă.

Cei cinci antreprenori lei le-au oferit suma cerută pentru 20% din afacerea lor.

Cristiana Voiculescu și Maria Drăgulescu, eleve de nota 10!

Cele două tinere au primit finanțare, iar acum visul lor este pe cale să se împlinească în totalitate. Au pasiuni comune și amândouă au reușit să obțină, la examenul de Capacitate, note de 10, calificativ care le-a asigurat locul la liceul mult visat – Colegiul Național Gheorge Lazăr.

Cristiana are numeroase pasiuni, dar susține că nu are timp să se ocup de ele. A practicat 13 ani karate tradițional și a fost campioană națională, europeană și chiar mondială. În timpul liber îi place să gătescă și iubește să călătorească, dovadă fiind chiar amintirile pe care le are din cele 10 țări din Europa deja vizitate.

Pe de cealaltă parte, Maria a practicat dans sportiv timp de 7 ani, unde a avut rezultate foarte bune, reușind să câștige concursuri naționale ani la rând. Cu toate că nu mai practică dans, continuă să facă sport de câteva ori pe săptămâna. O altă pasiune este călătoritul și exploratul altor culturi, tânăra reușind de asemenea să viziteze peste 10 țări din Europa.

