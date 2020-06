Adela Popescu, noi declarații despre starea ei de sănătate: „Nu am COVID-19. Sunt și alte probleme de sănătate”

De câteva zile, Adela Popescu trece prin momente grele din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Prezentatoarea de la „Vorbește Lumea” a lipsit de la emisiune atât marți, cât și miercuri, fiind internată în spital.

După ce a intrat în direct cu Cove și i-a dezvăluit acestuia că se simte bine și că nu are coronavirus, așa cum a speculat presa, Adela Popescu a arătat și testul pentru COVID-19, pe care scria că este NEGATIV.

Imediat după emisiune, vedeta PRO TV a postat pe Instagram mai multe story-uri prin care și-a anunțat fanii că, deși este în spital, nu are probleme grave și că speră ca în cel mult două zile să se întoarcă acasă.

Iată mai jos mesajul de pe Instagram al Adelei Popescu:

„Asta-i viața, sunt internată. Să vă spun ce s-a întâmplat: de patru zile mă durea stomacul. M-am gândit că poate a fost o perioadă mai stresantă, poate nu m-am odihnit suficient. După care durerea s-a localizat în partea dreaptă și, ieri noapte, pe la 3 dimineața, nu mai puteam de durere și am venit la spital, la urgență. În urma consultului mi s-a recomandat un computer tomograf și se pare că am o inflamație acolo unde se termină colonul și, în mod normal, ar începe apendicele. Protocolul, atunci când urmează să fii internat în spital, este să se facă și un test pentru a depista dacă ai sau nu COVID. Mi s-a făcut și mie, este negativ. Nu mă laud cu asta, doar că s-au făcut multe speculații că am lipsit de la emisiune și au apărut titluri în ziare cum că aș avea COVID. Nu am. Mai sunt și alte probleme de sănătate în țara asta și pe glob, nu numai această pandemie. Momentan mă simt bine, mi se administrează antibiotic și sunt sub supraveghere. Vrem să vedem că lucrurile merg spre bine, astfel încât mâine sau poimâine să pot merge acasă și să continui să îmi administrez de la domiciliu antibioticul. Sperăm să nu fie nevoie de intervenție chirurgicală. Vă pup”