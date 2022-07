Adevărul despre apariția Ancăi Țurcașiu în serialul Las Fierbinți: „Mă declar un fan”

Anca Țurcașiu a fost o adevărată surpriză pentru telespectatori, în momentul în care și-a făcut apariția în serialul Las Fierbinți. Iată cum a primit propunerea, dar și care a fost reacția ei!

Anca Țurcașiu se poate mândri cu o carieră de invidiat și cu un succes incredibil în rândul publicului larg. Aceasta a reușit să câștige simpatia oamenilor atât datorită aspectului său fizic, cât și grație talentului actoricesc. Recent, ea a apărut în serialul „Las Fierbinți”, acolo unde a impresionat telespectatorii. În cadrul unui interviu, ea a explicat cum a primit propunerea și care a fost prima sa reacție atunci când i s-a spus să își joace propriul rol în producția de la ProTV.

Astfel, Anca Țurcașiu a povestit faptul că a primit vestea conform căreia va apărea într-un episod al serialului de la prietena sa Ecaterina Ladin, cunoscută pentru personajul Dalida din Las Fierbinți. Acesta nu a fost singurul moment în care actrița a jucat în producția de la ProTV.

„Am mai apărut într-unul din episoadele din primii ani, dar atunci a fost vorba despre un rol mult mai mic, ceva legat de un accident rutier.Acum însă datele problemei s-au schimbat. Si am avut ocazia să joc alături de una dintre prietenele mele bune, Ecaterina Ladin. Alături de care am mai jucat în cel puțin două musicaluri de mare succes, Mamma mia și My Fair Lady!De fapt, cea care mi-a dat prima vestea că voi juca în serial a fost chiar Ecaterina, adică Dalida așa cum o știe o țară întreagă! Abia mai târziu m-a sunat altcineva din partea producătorilor”, a spus ea pentru impact.ro.

Dacă în episodul anterior în care a jucat a avut un rol secundar, acum Anca Țurcașiu și-a jucat propria persoană. Este adevărat, personalitatea personajului interpretat nu s-a asemănat aproape deloc cu realitatea, însă actrița s-a bucurat la maximum de oportunitate.

„Scenaristul, nu știu să vă spun cine anume, a gândit ca eu să apar în propriul meu rol, dacă pot spune asta. Pe scurt am fost Anca Țurcașiu. Bine, o Anca Țurcașiu mult mai agresivă decât sunt în realitate, tocmai în contextul serialului. Dar altfel, le spun tuturor celor care m-au surprins în serial că eu nu sunt așa în viața de zi cu zi.Arțăgoasă, gata să mă iau de piept cu nu știu cine! Varianta mea exagerată nu o scot la bătaie nici măcar când sunt agresată pe rețelele sociale, acolo unde unii dintre noi simt nevoia să sară deseori calul.Și credeți-mă, am avut de-a face cu așa ceva de mai multe ori decât mi-am imaginat că mi se poate întâmpla. Poate și fiindcă nu poți să placi tuturor!', a declarat ea.

Se pare că Anca Țurcașiu se declară o adevărată fană a serialului și s-a bucurat enorm în momentul în care a primit propunerea de a juca în Las Fierbinți.

„A fost ceva spectaculos la care nu m-am așteptat. A fost o imensă surpriză plăcută, dar și o onoare. Mă declar, și nu de ieri, de azi, un fan al serialului, așa că atunci când am aflat că voi juca în această producție, m-am bucurat foarte tare!', a declarat ea.

Sursă foto: Anca Țurcașiu/Facebook