Alex Daragiu – primul vlogger român care explica pericolul COVID-19

La finalul lunii februarie, Daragiu trăgea un semnal de alarmă referitor la noul coronavirus, la metodele de preventive și la miturile care circulă pe internet.

Zilele trecute, realizatorul emisiunii Trending Review cu Daragiu a lansat un nou apel către internauți și un nou clip video în care, pe baza informațiilor Departamentului pentru Situații de Urgență, Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne, prezintă 21 de metode de prevenție a virusului și, totodată, un ghid de responsabilitate socială.





"Pe la începutul epidemiei de COVID-1, în România, am făcut un clip de informare publică, în care am vorbit despre toate metodele de prevenție care se știau la momentul respectiv, plus demitizarea unor informații care circulau pe net și care real, făceau mai mult rău decât bine...

După ce epidemia s-a răspândit, iar lumea a început să se panicheze am revenit cu un nou clip intitulat "Adevărul despre COVID-19" în care am reluat câteva dintre informațiile din primul clip, numai că, de data asta, updated la ce se întâmplă în țară, cu scopul diminuării panicii, dar și pentru conștientizarea reală a pericolului acestui virus. Da, nu trebuie să ne panicăm, dar în niciun caz nu trebuie să pornim de la premisa că e vorba despre o glumă sau să mergem pe principiul "mie nu mi se poate întâmpla” , spune Daragiu