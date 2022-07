Alex Delea a suferit din dragoste! Declarațiile câștigătorului Survivor România

Alex Delea a oferit un interviu în cadrul căruia a vorbit despre viața sa sentimentală. Se pare că câștigătorul Survivor România a suferit în dragoste!

Alex Delea este unul dintre cei mai apreciați oameni din showbiz-ul românesc. Acesta a câștigat simpatia publicului larg după ce a câștigat competiția Survivor România. Pe parcursul concursului, el a dat dovadă atât de calități fizice, cât și de empatie, altruism și spirit de echipă, motive pentru care a pus mâna pe marele premiu. Recent, el a oferit un interviu în cadrul căruia a vorbit despre viața lui sentimentală.

Se pare că Alex Delea este singur și în căutarea unei relații, iar fanele sunt extrem de fericite auzind acest lucru.

„În momentul de față, sunt foarte liber… dar deschis la orice posibilă relație care va veni. (râde)”, a declarat el pentru viva.ro.

Acesta a fost întrebat cum arată femeia perfectă pentru el, însă se pare că Alex Delea nu are un model anume. El nu se consideră pretențios și este de părere că încrederea și discuțiile libere reprezintă un mare avantaj în interacțiunea inter-umană.

„Mi-aș dori să știu cum este fata perfectă pentru mine. (râde) Nu am un model anume de fată, nu sunt pretențios… și totuși sunt. Exact ca și viața mea, gândurile mele sunt cumva nebune. Vreau să pot vorbi orice cu ea, să fie totul normal, fără a trebui să îi spun eu ei sau ea mie ce avem de făcut. Aș vrea ca totul să vină de la sine”, a mai spus el pentru sursa menționată.

Acesta a mai menționat și că a fost îndrăgostit în anul 2019, atunci când a și suferit din dragoste. Alex Delea nu prea are relații de lungă durată din cauza călătoriilor pe care le făcea între Spania și România.

„Da, am suferit din dragoste, în anul 2019, când am fost îndrăgostit pentru prima și singura dată. Din păcate, doar eu iubeam… ea nu. În general, nu am avut relații foarte lungi deoarece eu mereu călătoream între Spania și România, așa că mai mult de 2-3 luni nu au ținut. Copil îmi doresc până voi ajunge la vârsta de 30 de ani. Va fi cea mai mare bucurie a vieții mele”, a mai spus el.

Sursă foto: Alex Delea/Instagram