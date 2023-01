Alexa, detalii despre relația cu Anamaria Prodan: „Foarte bună, nu-i poți lua meritele”! Ce a spus despre bătaie

În vara anului 2019, după un meci Astra – Botoșani, disputat la Giurgiu, Anamaria Prodan a avut o reacție violentă și l-a lovit peste față pe Dan Alexa.

Incidentul petrecut în urmă cu aproape patru ani are ecouri și în ziua de azi, iar Dan Alexa a decis să ofere într-un interviu pentru Playsport mai multe detalii despre ce s-a întâmplat la acea vreme între el și Anamaria Prodan.

„Nu mi-a căzut bine, dar pe mine mă interesează ce zice lumea? M-a deranjat la început. M-am gândit chiar că ar fi trebuit să reacționez imediat în fața Anei, dar acum mă felicit că n-am făcut-o. Mă atacau toți, «Băi, te-a lovit, a dat Prodanca în tine», a fost o nebunie un timp. M-a afectat foarte mult, în special la nivelul percepției publice, ceea ce nu mi s-a părut deloc corect. Eram, totuși, un antrenor pe val, tânăr, cu trei promovări la activ, cu perspective interesante, iar lumea mă judeca strict după acel moment cu Anamaria Prodan. Asta chiar m-a deranjat. Dar ce pot să mai schimb? Ținem foarte rar legătura. Nu știu dacă am vorbit de cinci ori în ultimii trei ani. Dar eu am în continuare contract cu ea. Dacă se întâmplă vreodată să-mi găsească o echipă, să fie bine pentru mine și familia mea, n-am nicio problemă să colaborăm. Pe meserie, Ana e foarte bună, nu-i poți lua meritele”, a spus Dan Alexa.

Spre finalul lui 2022, și Anamaria Prodan a readus în discuție incidentul cu Dan Alexa, oferind noi detalii în podcastul lui Viorel Grigoroiu.

„Nu avea nicio legătură fata cu care era. Dacă eram geloasă, îl băteam pe Alexa? Crezi că dacă voiam să rămân cu Alexa, cum s-a spus, că am avut o relație și trebuia să mă mărit cu el... Prima dată s-a vorbit că am fost cu Burcă, pe urmă cu Coman, cu Penescu, cu Neculaie de la Brașov, pe urmă cu Gigi Becali, toată lumea vorbea, Reghecampf era fiert: «Ce stai toată ziua la palat?». Oricum, orice ar spune Gigi Becali, eu am fost feblețea lui. De ce nu s-a spus până să dau în Alexa că suntem împreună? Fii atent de la ce a pornit... Dan a retrogradat cu Călărași, l-am pus la Astra, era campioana României. Am făcut toate transferurile. Eu n-am impus nimănui nimic: «Dane, asta e lista mea de jucători, zi-mi ce vrei». «Ăsta, ăsta, ăsta, în rest nu mă interesează». Ne-am uitat pe jucătorii din străinătate, ăla, ăla, ăla, printre care și Tiram din Israel. Mă îmbrac frumos, am băut o șampanie cu patronul Astrei, făcusem echipă, urmează meciul cu Botoșani. Tiram facem 11 metri, 1-0 pentru Botoșani, s-a evaporat șampania din pahar. «Băi, Ana, ce e cu ăsta? Șchiopul ăsta»! A greșit, asta e, fundaș central, mă făcea praf patronul. Alexa nu era pe bancă, era suspendat. Pe final, dă Tiram gol cu capul, se încheie la egalitate, slavă Domnului. Când am ieșit, s-au întâmplat anumite evenimente pe lângă mașina mea, lume multă. Când dau să plec, înăuntru scandal. M-am întors. Era Dan, erau jucătorii de la Botoșani, toată lumea. Și a început scandalul cu transferurile proaste, să-i dea afară patronul Astrei. N-aveai cum. Eu nu pot să mă duc să-i spun jucătorului că-l dau afară. Ne-am certat, Dan a venit și a spus «Ce, domnule, că tu i-ai adus, nu mă interesează șchiopii ăia». Stresul ăla și în nervii ăia atunci... Greșit pentru mine ca femeie să-l lovesc. Sunt eu luptătoare, dar și Dan e cât muntele. Dar a fost gentleman, a zis «Ana, calmează-te»”, a spus Anamaria Prodan.