Alexandra Duli, imagine din copilărie. „Când eram mică, nu aveam o situație așa bună”

După experiența de la Survivor România, Alexandra Duli s-a ales cu mii de fani în mediul online. Admiratorii ei sunt atenți la fiecare postare ale fostei concurente din echipa Războinicilor.

Recent, Alexandra a publicat la Story o fotografie din copilărie, pe care a distribuit-o inițial mama ei pe contul de socializare. Cele două sunt foarte apropiate și nu odată apar împreună în pozele de pe Instagram.

Alexandra a povestit despre copilăria ei când a fost invitată în emisiunea „La Măruță”. Spre deosebire de alți concurenți, ea a spus că hrana insuficientă nu a fost o problemă atât de mare pentru ea.

„Simt că puteam să o mai duc. Aveam acces la cocos, îl băgam în sare și avea gust mai bun. Când eram mică, nu aveam o situație așa bună, făceam foamea. M-am obișnuit cu foamea. Până în ziua de azi mănânc o dată pe zi”, a povestit Alexandra.

Ea regretă că a ieșit din competiție și spune că ajunsese la un nivel când își depășise unele frici, pe care le-a avut înainte de a intra în concurs.

„Eu am fost eu 100%. Am zis că dacă cineva mă enervează o să o spun. Sunt foarte mândră de parcursul meu. Chiar mi-am depășit unele bariere, obstacole. Am avut teamă de înălțime, de păianjeni”.

În cadrul emisiunii, Alexandra le-a răspuns unor fani, care întrebau de ce preferă să i se spună Duli, dacă numele ei real de familie este Mucea.

Fosta concurentă de la Survivor România a explicat că „Duli” este numele de fată al mamei sale. Părinții ei au divorțat când ea avea 9 ani, iar față de mama ei simte o recunoștință profundă.

„Nu a contribuit așa de mult să mă crească (nr. tatăl ei). La Survivor mi s-a dat oportunitatea să-mi pun numele Duli. Mama mi-a dat tot. E foarte greu pentru o mamă, să fii singură în Londra cu o fată de 9 ani. Îmi place mai mult să fiu cunoscută ca Alexandra Duli”, a menționat ea.

Sursă foto: Instagram/ Alexandra Duli

Vezi și: Alexandra Duli, viața dură în spatele zâmbetului