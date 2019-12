Alexia Eram a primit butonul de argint de la YouTube: „Vreau să vă mulțumesc”

În urmă cu aproximativ trei ani, Alexia Eram își făcea canal de YouTube, iar în ultimul timp fiica Andreei Esca este tot mai activă pe celebra platformă.

Clipurile încărcate de Alexia Eram au depășit 12 milioane de vizualizări, iar în urmă cu doar câteva zile vloggerița, care în acest an a lansat și prima ei melodie, și-a anunțat fanii că a primit de la YouTube butonul de argint, pentru că are peste 100.000 de fani.

“Doar vreau să vă spun cât de recunoscătoare sunt pentru tot ce am realizat până acum. Sunt foarte mândră de mine și am înțeles că fără multă muncă și determinare nu poți face mare lucru în viață. Și chiar dacă mulți cred că treaba noastra este ușoară, nu e deloc așa... Vreau să vă mulțumesc pentru că ați avut încredere în mine și pentru că m-ați susținut în tot ceea ce fac și familiei mele care a fost și este mereu lângă mine. All love”, a scris Alexia Eram pe Instagram.

Vezi și: Alexia Eram, fiica Andreei Esca, s-a lansat în muzică