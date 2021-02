Alina Laufer a născut, iar anunțul a fost făcut chiar de soțul ei. Ce se întâmplă cu ea și cu gemenii născuți prematur

Ieri, 15 februarie, Ilan Laufer a anunțat pe pagina sa de Facebook că soția lui, Alina, a născut, după ce era internată la Maternitatea Giulești.

După mai multe încercări de a rămâne însărcinată, Alina Laufer a adus pe lume, prematur, doi copii – o fetiță și un băiețel. Anunțul a fost făcut chiar de Ilan Laufer: “Am devenit dublu tătic! Alina a născut în această dimineață, iar acum cei mici se află la incubator și Alina la terapie intensivă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest miracol și mă rog în continuare să îi aibă în pază”.

Pe 10 februarie, într-o declarație exclusivă, Alina Laufer dădea mai multe detalii despre starea ei de sănătate și sarcina care ajunsese la 7 luni: ”Slavă Domnului acum sunt bine. Tocmai ce am făcut un set de analize de dimineață și am aflat că atât eu, cât și bebelușii suntem bine. Exista un pericol de infecție, pentru că mi s-au fisurat membranele la fetiță. Mi-au ieșit leucocitele foarte bune, asta înseamnă că pot să-i mai țin puțin în burtică. Acum am o perfuzie, am nevoie de fier, pentru că am hemoglobina scăzută, dar mă simt în siguranță și protejată aici în spital. Nu o să pot reveni acasă până nu nasc”, a mai adăugat ea.

Iată că, deși este mai devreme de cât s-au așteptat, Alina și Ilan Laufer au devenit părinți de gemeni. Alina mai are o fiică în vârstă de 12 ani, din căsătoria cu artistul Jorge.

Sursă foto: Facebook Alina Laufer