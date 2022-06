Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au întâlnit la un restaurant din Capitală

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au reîntâlnit, pentru prima dată de când antrenorul a devenit tată pentru a treia oară, la un restaurant din Capitală. Iată cum a decurs revederea!

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul românesc. După 15 ani de căsnicie, aceștia au hotărât să pună punct relației și să meargă fiecare pe propriul drum. În acest moment, impresara se ocupă în cea mai mare parte a timpului de afacerile sale, iar antrenorul și-a găsit fericirea în brațele altei femei, care i-a dăruit și un copil. De la pronunțarea divorțului și până în prezent, fostul cuplu nu s-a revăzut decât la tribunal și au discutat doar prin intermediul presei.

Recent, după o lungă perioadă în care nu s-au văzut, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan s-au reîntâlnit la un restaurant din București. Potrivit surselor, ea a venit conducând un Ferrari, iar el un Rolls Royce.

Se pare că Laurențiu Reghecampf se afla alături de Mihai Rotaru, patronul echipei Universitatea Craiova, iar impresara a venit însoțită de o prietenă. Foștii parteneri de viață nici măcar nu s-au salutat, ba chiar antrenorul s-ar fi ridicat de la masă și ar fi plecat din local atunci când Anamaria Prodan s-a așezat la masa de lângă el. Apoi, ea a mers să discute cu Mihai Rotaru.

„Ne-am văzut, când am ajuns în restaurant, Mihai Rotaru s-a ridicat și m-a luat în brate. Nu ne-am salutat eu și Reghe, nu aveam de ce, a murit pentru mine. Pentru mine familia e formată din Sarah, Rebecca, Laur jr și Luca, băiatul pe care l-am crescut. El, cu viața lui, nu mai există.El s-a ridicat de la masă, a plecat imediat cum m-a văzut, dar nu avea ce să stea acolo.Eu și Mihai, repet, suntem prieteni, nu am ce să discut despre Reghecampf, el nu există pentru mine. El are treaba cu femei, cu amante, nu cu fotbalul”, a declarat ea pentru FANATIK.

