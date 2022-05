Anca Neacșu divorțează de soțul turc, Serkan Yaman

O nouă despărțire neașteptată în showbizul românesc. Anca Neacșu, fostă membră a trupei A.S.I.A., divorțează de soțul turc, Serkan Yaman.

Citește și Reacția lui Piedone, înainte de a afla decizia finală în dosarul Colectiv

După 10 ani de căsnicie, Anca Neacșu și soțul ei au decis să meargă pe drumuri separate și se pare că artista este cea care ar fi depus cererea de divorț.

Deși este o persoană discretă când vine vorba de viața ei personală, un alt indiciu al faptului că între Anca Neacșu și soțul ei ar fi probleme, a fost faptul că cei doi nu au mai apărut împreună în ultimul timp, nici pe rețelele sociale.

Anca Neacșu a confirmat zvonurile apărute în presă, spunând că decizia de a divorța a fost de comun acord. ”Da, este adevărat. De acum înainte, fiecare pe drumul lui. Am decis amândoi că așa este mai bine. Am fost căsătoriți 10 ani. Atât am de comentat”, a spus cântăreața, potrivit spynews.