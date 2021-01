Andra, mesaj emoționant de ziua lui Cătălin Măruță: „Recunosc”

Fără doar și poate, Cătălin Măruță este unul dintre cei mai iubiți prezentatori din România, iar emisiunea lui este lider de audiență de mai bine de 13 ani!

Astăzi, celebrul prezentator a împlinit 43 de ani, iar Andra, soția lui, i-a transmis un mesaj emoționant pe Instagram.

Citește și

„La mulți ani, iubitul meu! Ador să sărbătoresc fiecare an cu tine! Recunosc, cel mai bun lucru din ultimul an a fost că am fost izolată acasă alături de el, iubirea vieții mele, și copiii noștri”, a scris Andra în dreptul unor fotografii în care apare atât alături de Cătălin Măruță, cât și de cei doi copii ai lor, David și Eva.

Postarea artistei a adunat în doar câteva ore peste 50.000 de like-uri și aproape 1.000 de comentarii de la fani, de la prieteni dar și de la alte vedete, printre care Adelina Pestrițu și Amna.

foto: PRO TV; Instagram Andra

Vezi și: Românii au talent începe pe 5 februarie! Spectacolul talentelor va fi de 2 ori pe săptămână