Andrea Bocelli, declarații scandaloase în plină pandemie. Ce a putut să spună

Cântărețul italian de operă, Andrea Bocelli, a declarat că s-a simțit „umilit și jignit” de restricțiile impuse în țara sa din cauza coronavirusului.

„Nu am putut ieși din casă, chiar dacă nu am comis nicio crimă”, a spus Bocelli. El a recunoscut că a încălcat regulile și consideră că gravitatea pandemiei este exagerată, chiar în cadrul unei conferinţe din Senat, la care a fost invitat ca oaspete, scrie BBC NEWS.

De asemenea, cunoscutul tenor a încurajat oamenii să respingă distanţarea socială, declarând că nu cunoaște pe cineva care să fi fost tratat la terapie intensivă de COVID-19.

Ca justificare pentru încălarea restricțiilor, Bocelli a spus că nu consideră ca fiind corect și sănătos să rămână în casă la vârsta lui de 61 de ani: „Am o anumită vârstă și am nevoie de soare și vitamina D.”

Șeful Unităţii de Boli Infecţioase de la Spitalul Luigi Sacco din Milano, Massimo Galli, a declarat că mesajul lui Bocelli a fost inadecvat.

Ciudat este că declarațiile sale scandaloase vin chiar după ce tocmai el a avut o formă ușoară de COVID-19. De asemenea, tenorul a afirmat că și soția și doi dintre copiii săi au fost infectați cu acest virus.

