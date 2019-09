Andreea Marin, după ce a trecut peste o operație dificilă: „100 de oameni au primit o nouă șansă”

În toamna lui 2018 a trecut prin momente de cumpănă, dar a răzbit datorită unor doctori care se luptă cu unele dintre cele mai grele cazuri medicale. Acum, Andreea Marin se implică pentru a-i ajuta pe alții să-și recapete speranța.

Anul trecut, vedeta de televiziune a ajuns pe masa de operație din cauza unor probleme de sănătate. Andreea Marin a fost suspectă de cancer și a trecut printr-o intervenție de extirpare a unei tumori de 800 de grame din zona cervicală.

„Am trecut printr-o biopsie. Toată lumea știe, când spune cuvântul ăsta, că emoțiile vin la pachet, vreo două-trei săptămâni până îți vine rezultatul. Am fost unul dintre pacienții norocoși, care nu a avut decât de extirpat ceva ce nu era la locul lui, acolo, pe corp, dar fără alte implicații. Au fost 800 de grame de tumoră”, a spus Andreea Marin.

Cât timp s-a aflat în spital a auzit poveștile, uneori șoptite, ale acestor medici care fac minuni fără să pretindă bani. O echipă de doctori voluntari, constituită de dr. Dragoș Zamfirescu, specilist în chirurgie plastică și reconstructivă, opera pro bono cele mai grave cazuri.

Așa a aflat Andreea Marin că acești voluntari își petrec 25-30% din timpul lor pentru opera, pe banii lor, pacienți care nu-și permit o intervenție salvatoare.

Dacă mai continuau așa ar fi ajuns la fundul sacului, spune Andreea Marin, care a dezvăluit că a decis să-i sprijine pe acești medici generoși să-și facă publică povestea și să obțină donații importante care să-i ajute să opereze cât mai mulți oameni fără posibilități.

„Există consumabilele din operații, o componentă ce nu poate fi evitată. Acei bani trebuie să-i plătești, nu ai cum să scapi de această cheltuială. Însă acești medici, după ce că operau fără să ia vreun ban, acopereau și aceste costuri, din buzunarul lor. În acest ritm, ar fi ajuns la fundul sacului. Acolo am intervenit eu. Le-am spus: Decât să ajungeți la momentul la care nu vă veți mai permite și vă veți opri din treaba asta, lăsați-mă să vă ajut cum știu eu, construnind o campanie, ducând mai departe vestea că vreți să faceți astfel de lucruri adunând din ce în ce mai mulți medici”, a dezvăluit Andreea Marin ieri, la evenimentul de lansare în media a campaniei „Ajută-ne ca să ajutăm!”





Andreea Marin: „Aproape oricine își permite o donație de 2 euro”

Mii de oameni s-au alăturat campaniei, chiar și din străinătate, și au donat cel puțin 2 euro, trimițând un SMS la numărul de telefon 8838 cu textul Zetta. Cei care vor să fie alături o pot face în continuare, căci medicii reuniți în Asociația Zetta vor continua să opereze gratuit cele mai complicate cazuri, în funcție de fondurile pe care le au la dispoziție.

„Donațiile au început cu suma de 2 euro, prin SMS. Aproape oricine își permite o donație de 2 euro. Apoi românii din afara țării ne-au întrebat cum pot să doneze și ei. Am fost nevoiți să diversificăm modalitățile de donare, prin cont bancar sau alte metode pe care le găsiți pe www.asociatiazetta.ro. Dar am învățat că trebuie să creăm și un fond de urgență pentru că vin anumite cazuri care nu pot să aștepte strângerea banilor pentru consumabile. O persoană care are nevoie de operație urgentă trebuie operată azi”, mai spune Andreea Marin.

Acest fond de urgență a fost constituit cu sprijinul unei companii care activează în domeniul distribuției de gaze naturale.

În toamna anului trecut, medicii voluntari din Asociația Zetta și-au trasat ca obiectiv pentru 2019 realizarea a 50 de operații gratuite pentru pacienții cu cazuri medicale grave care le cer ajutorul. După 8 luni, nu doar că și-au îndeplinit obiectivul, ci l-au și dublat.

„Ieri (luni – n. red.) a fost realizată operația cu numărul 99. Toate baremele au fost depășite și ne-am dori ca din ce în ce mai mulți medici, din toate colțurile țării, să urmeze exemplul. Nu neapărat alăturându-se campaniei noastre, ci să multiplice ideea, creând diverse campanii similare.”

De ce faceți asta?

„De ce facem asta? Poate așa suntem noi construiți genetic, poate din familie. Chirurgia plastică este specialitatea cu cea mai mare implicare umanitară peste tot în lume. Nu este nimic neobișnuit, zic eu. Facem tot ceea ce simțim. Nu putem să refuzăm niște pacienți care au probleme grave doar pentru că nu au bani să plătească. Întotdeauna am zis că ajutăm. Ăsta e țelul nostru ca medici. Problema financiară este secundară”, a spus dr. Dragoș Zamfirescu (foto sus).

Cine sunt pacienții

Pacienții care ajung pe mâna medicilor reuniți în Asociația Zetta sunt oameni de toate vârstele, cu diverse probleme de sănătate. Ei au încercat anterior unele metode de tratament și, din varii motive, nu le-au mai putut continua. Cele mai multe sunt cazuri grave, unele unice, care își găsesc rezolvarea datorită implicării echipei dr. Zamfirescu.

Ion Raucea este un bărbat de 45 de ani care a suferit o mutație neobișnuită la nivelul mâinii stângi, care a ajuns să cântăreasc peste 60 de kilograme. Diagnosticul: Lipom/Limfangim gigant torace și membru superior stâng. A fost operat de trei ori, dar nimeni nu înțelege afecțiunea sa și nici cum să o vindece.

Pacientul urmează să fie operat de medicii de la Zetta, însă cazul său trebuie examinat cu minuțiozitate, fiindcă este unic în România.

Amalia, o fetiță de 6 ani cre s-a născut cu o malformație la nivelul urechii (nu avea 80% din ureche), a fost operată de mai multe ori pentru reconstrucția acestei părți corporale. Ea a devenit protagonista spotului de promovare a campaniei.

Vasile Derevlean este un tânăr din Suceava care a suferit arsuri pe aproape tot corpul la vârsta de 2 ani. A fost operat de peste 40 de ori, însă acest lucru nu l-a împiedicat să-și urmeze visul de a deveni medic chirurg. În toamnă va începe cursurile Facultății de Medicină din București, fiindcă a reușit să ia examenul. Vezi povestea lui AICI!

Monica Radu, ambasador național #NuExistaNuSePoate, este un model de viață. Ea trăiește scaunul cu rotile de la 22 ani în urma unui accident. Și-a continuat viața și a devenit mamă a 3 copii. E scriitoare, speaker motivațional și lucrează în paralel. A fost operată de curând în urma unei escare suprainfectate profunde.

Oana Grasu a trecut printr-o reconstrucție sân la sân după mastectomie totală, multipli noduli și operații de extragere, încă de la vârsta de 18 ani.

