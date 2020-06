Andrei Ștefănescu se apără după ce lumea l-a acuzat că minte că are coronavirus: „Nu-mi vine să cred”

Întreaga planetă este îngrozită, de mai bine de șase luni, de un virus care a fost descoperit prima dată în luna decembrie a anului trecut în Wuhan: coronavirusul, care a ucis deja aproape 500.000 de persoane, în timp ce 9,5 milioane de oameni au fost infectați.

Noul coronavirus a făcut victime și în România, iar de o săptămână se vorbește intens despre vedetele care au dezvăluit public că au fost infectate cu COVID-19. Printre aceștia se află și Andrei Ștefănescu, artisul din trupa Alb-Negru fiind însă pus la zid de fani, care afirmă că el minte și că, de fapt, nu ar avea coronavirus, ci a fost plătit pentru a afirma că este infectat.

Potrivit jurnaliștilor de la Evenimentul Zilei, deranjat de acuzele care i se aduc, colegul lui Kamara a vorbit la o televiziune de știri despre noul coronavirus, afirmând că i se pare incredibil cum lumea poate fi atât de rea.

„Mi-a venit efectiv să plâng! Am rămas extrem de dezamăgit, efectiv nu-mi vine să cred ceea ce am citit, că fac parte dintr-un plan, că este un scenariu. Eu am dormit cu băiețelul meu în pat, fiind bolnav, pentru că nu am știu că așa e nenorocita asta de boală. E asimptomatică la mine, alți oameni au simptome mai grave. Am exemple lângă mine, aici. Sunt oameni care suferă cu adevărat și pleacă dintre noi. Cum să acuzi un om de așa ceva? Cât de câine să fii și cât să fii de rău, încât să acuzi un om că și-a pupat copilul la plecare?”, a spus Andrei Ștefănescu.

