Bianca Drăgușanu, prima reacție după ce Alex Bodi a fost reținut pentru 24 de ore

În dimineața zilei de 11 noiembrie 2020, procurodii DIICOT au făcut mai multe percheziții în toată România, pentru a destructura o rețea care se ocupa cu traficul de persoane și cu proxenetismul.

Una dintre percheziții a avut loc la locuința lui Alex Bodi, fostul partener al Biancăi Drăgușanu, bărbatul fiind totodată și reținut pentru 24 de ore.

Aflată în Dubai, după cum anunță cei de la Gândul, Bianca Drăgușanu a fost contactată pentru a vorbi despre clipele grele prin care trece bărbaul care odată i-a fost soț.

„Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presă. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt convinsă că se va dovedi că este nevinovat. Sunt convinsă că va ieși ok din situația asta, așa cum a ieșit de fiecare dată din orice situație. Îmi pare rău, încă o dată. Sunt sigură că va fi bine. Atât am de declarat”, a spus vedeta pentru sursa citată.

foto: Instagram Bianca Drăgușanu

